OM-Monaco : Polémique autour de la VAR, un choc déjà sous haute tension

Le choc OM-Monaco, comptant le choc de la 13e journée de Ligue 1, promet d’être intense. Mais les Monégasques s’inquiètent déjà de la présence de Jérémie Pignard à la VAR, qui avait déjà été au cœur de vives polémiques.

OM-Monaco : Jérémie Pignard à la VAR, les Monégasques inquiets

Le choc entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco ce dimanche soir au Vélodrome, s’annonce explosif. Les deux équipes, séparées de trois petits points au classement, se livrent une lutte acharnée pour le podium. En cas de victoire à domicile, l’OM passerait devant son adversaire du soir. Cependant, avant même le coup d’envoi du match OM-Monaco, une polémique envenime l’atmosphère.

En effet, la nomination de Jérémie Pignard à la VAR a suscité l’inquiétude du côté monégasque. L’arbitre de 37 ans avait officié lors du match face à Nice, une rencontre qui avait laissé un goût amer aux joueurs et au staff de l’ASM. Un penalty non sifflé et un deuxième jaune controversé avaient alors été vivement contestés.

Thiago Scuro, le directeur sportif de l’AS Monaco, n’avait pas caché sa préoccupation. « Si vous regardez les statistiques, cet arbitre a tendance à nous sanctionner sévèrement. Nous avons déjà eu des problèmes avec lui par le passé », avait-il lancé. Ces déclarations mettent en lumière les tensions qui peuvent exister entre les clubs et l’instance arbitrale.

🚨L’AS Monaco s'est montré surpris et inquiet de la nomination au VAR de Jérémie Pignard pour la rencontre de Dimanche soir !



[🥇@lequipe] pic.twitter.com/ScyR3Aj71v — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 28, 2024

Les Monégasques craignent que l’histoire ne se répète lors ce choc OM-Monaco et que l’arbitrage ne vienne fausser le résultat de cette rencontre. Ce contexte tendu ajoute donc une dimension supplémentaire à ce choc au sommet. Les fans espèrent que les décisions arbitrales seront justes et impartiales, afin de permettre à leur équipe de se battre à armes égales.