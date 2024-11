Mercato OM : Mehdi Benatia prend les devants pour un milieu de la Juventus

À l’approche du mercato d’hiver, la direction de l’OM regarde du côté de l’Italie pour se renforcer. Mehdi Benatia est même bien parti pour boucler la signature du milieu de la Juventus, Nicolo Fagioli.

Mercato OM : Mehdi Benatia en pole position pour recruter Nicolo Fagioli

Alors que l’Olympique de Marseille, sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, ambitionne de s’imposer comme un acteur majeur du football européen, le mercato hivernal s’annonce crucial. Pour renforcer un effectif déjà prometteur, les dirigeants marseillais prospectent déjà en Serie A. D’autant plus que les relations privilégiées entretenues par Pablo Longoria et Mehdi Benatia avec la Juventus facilitent les négociations.

D’ailleurs, la direction de l’OM aurait ciblé plusieurs joueurs turinois, dont Arturo Melo et Danilo. Mais c’est Nicolo Fagioli qui semble proche de rejoindre Marseille en janvier. Le jeune milieu de terrain italien, en manque de temps de jeu à la Juve, présente un profil intéressant. Sa technique et sa vision du jeu pourraient apporter une nouvelle dimension au jeu marseillais.

Plusieurs grands clubs européens, tels que le Napoli et le PSG, seraient également intéressés. Toutefois, la Gazzetta Dello Sport assure que c’est bien l’OM qui serait en pole position pour s’attacher les services de Nicolo Fagioli. Il reste à savoir si Mehdi Benatia et son équipe seront en mesure de boucler ce dossier, qui nécessitera un investissement financier conséquent. Le prix de Nicolo Fagioli est estimé à plus de 20 millions d’euros.