Rien ne va plus pour Kylian Mbappé, qui serait victime d’un maraboutage au Real Madrid. L’ancien feu follet du PSG traverse une période difficile, au point qu’Emmanuel Petit, ancien international français, laisse entendre qu’il pourrait avoir été ensorcelé.

Maraboutage ou karma : Kylian Mbappé face à ses démons après le PSG !

Le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain a profondément affecté le club parisien, désormais en perte de vitesse en Ligue des champions. Alors qu’il avait laissé entendre qu’il signerait un nouveau contrat avec le PSG, Mbappé a refusé d’honorer l’année optionnelle de son engagement. Ce choix a empêché toute nouvelle négociation avec le club parisien, provoquant un véritable choc.

Pour satisfaire Kylian Mbappé, le PSG avait pris des décisions radicales, comme négliger Lionel Messi ou pousser Neymar vers la sortie. Mais le départ du Français, un an après celui de ces deux légendes, a laissé un vide d’image et de performance au sein du club. Aujourd’hui, les Rouge et Bleu peinent à retrouver un attaquant capable de porter l’équipe, ce qui alimente la frustration des dirigeants et des supporters.

PSG-Real Madrid : Mbappé, victime de maraboutage ou de sa propre conscience ?

Dans certaines croyances, faire appel à un marabout pour jeter un sort nécessite une profonde rancune envers la cible. En ce sens, le PSG pourrait se sentir “victime” de Kylian Mbappé, qui n’a pas hésité à quitter le club malgré les efforts déployés, y compris des investissements financiers colossaux. Cependant, si Mbappé semble “marabouté”, cela pourrait être davantage lié à sa propre conscience.

En effet, le joueur sait que le Paris Saint-Germain a investi 180 millions d’euros pour le recruter à l’AS Monaco, une somme record pour un joueur français. Refuser d’aider le club à récupérer une partie de cette somme en signant un contrat pour permettre une revente maîtrisée est vu comme une “arnaque légale”. Par ailleurs, son conflit avec le PSG pour récupérer 55 millions d’euros, conseillé par son entourage, a envenimé la situation.

Un karma implacable ?

Le sentiment de culpabilité pourrait peser sur l’état d’esprit de Kylian Mbappé. Le joueur, qui aurait espéré voir le PSG mêlé à des accusations sérieuses, notamment l’affaire du soupçon de viol en Suède, n’a pas trouvé de “prétexte” pour soulager sa conscience. Selon cette théorie, Mbappé pourrait être son propre marabout, hanté par les choix qu’il a faits et leurs conséquences.

Seul le temps dira si l’attaquant réussira à se libérer de ce poids et à retrouver la sérénité qui a fait de lui l’un des meilleurs joueurs du monde.