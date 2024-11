SRFC-ASSE : Une surprise dans le groupe de Saint-Etienne, mais pas dans la compo

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de l’ASSE, s’est rendu à Rennes avec un groupe de 20 joueurs. Bien que Mickaël Nadé ait repris l’entraînement cette semaine, il ne figure pas parmi les sélectionnés pour affronter le Stade Rennais. On note par ailleurs une petite surprise dans la compo stéphanoise.

ASSE : Ayman Aiki retenu contre le Stade Rennais, la jeunesse à l’honneur !

L’ASSE se déplace au Roazhon Park ce samedi à 17h pour y affronter le Stade Rennais. Les Verts, forts de leur victoire face au Montpellier HSC, tenteront d’enchaîner une deuxième victoire consécutive.

Pour cette rencontre, Olivier Dall’Oglio pourra compter sur un groupe d’une vingtaine de joueurs, avec la surprise Ayman Aiki (19 ans) parmi les convoqués.

Nadé, Maçon et Boakye absents, Abdelhamid et Cafaro titulaires

Blessé lors du derby contre l’OL le 10 novembre, Mickaël Nadé a repris l’entraînement plus tôt que prévu, mais ne sera pas encore de la partie. L’entraîneur de l’ASSE devra également se passer des services d’Yvann Maçon, victime d’un rechute après son opération du genou. Augustine Boakye, touché aux quadriceps, est également forfait. Anthony Briançon, Thomas Monconduit et Ben Old, blessés de longue date, poursuivent leur rééducation.

En l’absence de Mickaël Nadé, Yunis Abdelhamid, auteur d’une prestation solide face à Montpellier, devrait conserver sa place en défense centrale aux côtés de Dylan Batubinsika. Mathieu Cafaro, quant à lui, est pressenti pour remplacer Augustine Boakye dans le couloir droit.

La compo probable de l’ASSE contre le SRFC :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, D. Batubinsika, Y. Abdelhamid, L. Pétrot

Milieux de terrain : P. Ekwah, L. Mouton, B. Bouchouari

Attaquants : Z. Davitashvili, I. Sissoko, M. Cafaro

Remplaçants : B. Maubleu, P. Cornud, L. Fomba, M. Amougou, A. Moueffek, F. Tardieu, A. Aiki, L. Stassin, I. Wadji