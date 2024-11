Mercato PSG : Ce puissant allié qui révolutionne le recrutement du Paris SG

Le PSG est devenu depuis plusieurs années l’un des grands animateurs du mercato. Le club de la capitale a même renforcé sa stratégie de recrutement avec le temps en s’appuyant notamment sur un outil révolutionnaire.

Le PSG mise sur l’IA pour révolutionner son mercato

Depuis quelques années, l’intelligence artificielle (IA) s’immisce dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Le football n’y échappe pas. Lors de sa conférence de presse avant la réception du FC Nantes, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a confirmé que le club de la capitale utilisait cette technologie de pointe pour optimiser son recrutement.

Le PSG, sous la direction de Luis Enrique, est à la pointe de l’innovation dans le monde du football. L’entraîneur espagnol, connu pour son approche moderne du jeu, a toujours montré un grand intérêt pour les nouvelles technologies. L’utilisation de l’IA s’inscrit parfaitement dans cette démarche.

« Paris a déjà l’IA. Est-ce qu’on le fait de manière publique? Cela fait bien longtemps qu’on travaille avec les datas. Ensuite, quelle partie de cette IA est vraiment utile? On est dans ce processus. Mais on aime beaucoup les données, l’IA pour les signatures de joueurs et les rôles qu’on attend. On regarde comment les joueurs se comportent dans les autres clubs. La différence, c’est de savoir si on le montre ou non. Ce n’est pas important ça », a déclaré l’entraîneur du PSG.

Comment l’IA peut-elle aider les clubs à recruter de nouveaux joueurs ?

Les données statistiques ont longtemps été un outil essentiel pour les recruteurs. L’IA permet d’aller encore plus loin en analysant une quantité massive de données de manière beaucoup plus rapide et précise. Grâce à l’IA, les clubs comme le PSG peuvent identifier des profils de joueurs correspondant parfaitement à leurs besoins.

Elle les aide à évaluer les performances des joueurs de manières plus objective et à prévoir les futures performances d’un joueur. L’intelligence artificielle est donc en train de révolutionner le football. Le PSG, en utilisant cette technologie, montre une fois de plus son ambition de rester à la pointe de l’innovation. Il est probable que d’autres clubs suivent cet exemple dans les années à venir.