OM – Monaco : Roberto De Zerbi sort la formule magique contre l’ASM, c’est validé !

Roberto De Zerbi souhaite voir des joueurs engagés en mode commando au Vélodrome face à l’AS Monaco dimanche. Le technicien italien a décidé de faire les choses autrement avec un stage plutôt particulier pour son équipe. Une formule bien validée par le vestiaire.

OM : Mallemort, le stage commando de De Zerbi pour renforcer les liens

Dans une volonté de renforcer les liens au sein de son groupe, Roberto De Zerbi a soumis ses joueurs à un stage commando à Mallemort. Une expérience hors du commun qui semble avoir porté ses fruits. Loin du tumulte de la ville, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont participé à un stage de cohésion dans un cadre atypique.

L’objectif était clair : renforcer les liens entre les joueurs et créer une dynamique de groupe positive. Cette formule magique de Roberto De Zerbi intervient dans un contexte où les Marseillais se préparent pour le choc du week-end en Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. Un match crucial au Vélodrome pour des Phocéens qui peinent à s’imposer à domicile.

Une méthode unanimement saluée par les joueurs

Le séjour passé à Mallemort n’a pas été vain puisque les retours des joueurs sont unanimes sur la méthode De Zerbi. Pierre-Emile Højbjerg, l’un des cadres de l’équipe, s’est montré particulièrement enthousiaste : « Partir d’un hôtel, faire les entraînements, c’est pas si différent de ce qu’on fait durant la saison, finalement. Le but était de se connaître encore mieux entre nous, les joueurs, on a intensifié les choses sur lesquelles on voulait travailler. Être les uns avec les autres 24h/24 ça fait du bien », a déclaré le Danois.

Le milieu de terrain prêté par Tottenham a souligné l’importance de partager des moments en dehors du terrain pour mieux se connaître et renforcer les liens d’amitié. « C’est vrai que quand tu prends le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner tous ensemble tous les jours, tu commences à parler, tu parles de choses plus profondes. C’est plus intense sur le côté humain. Moi aussi ça m’a fait du bien », a-t-il ajouté.

Des bénéfices attendus sur le terrain

Cette expérience hors du commun devrait avoir des retombées positives sur les performances de l’équipe. En effet, une meilleure cohésion au sein du groupe est souvent synonyme de meilleurs résultats sur le terrain. Les joueurs, plus soudés et plus confiants, devraient être en mesure d’exprimer tout leur potentiel.

Roberto De Zerbi, connu pour ses méthodes originales, a une nouvelle fois fait preuve de sa créativité. En sortant ses joueurs de leur zone de confort, il a réussi à créer un événement fédérateur qui devrait marquer les esprits. Le stage commando à Mallemort se veut être une initiative intéressante de la part de l’Italien. Si les résultats sur le terrain ne se font pas attendre, cette expérience aura été une réussite sur le plan humain.