OM : Le tacle indirect de Roberto De Zerbi qui ne va pas plaire à Luis Enrique

Roberto De Zerbi est arrivé à l’OM avec un tout nouveau projet. L’italien est à la tête d’un effectif taillé à son image et selon sa vision du football. Une vision totalement opposée à celle de Luis Enrique, l’entraîneur du PSG.

L’OM de De Zerbi : Finie la rigidité, place à la créativité !

Le technicien italien est arrivé dans le championnat français avec une ambition très claire. Roberto De Zerbi veut ramener l’OM à la place qui lui revient. Ceci revient à contester la suprématie du PSG sur la Ligue 1 et imposer sa vision et sa méthode du football. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a une vision du football bien différente de celle de son homologue du PSG, Luis Enrique.

Lors du stage d’entraînement spécial de l’OM cette semaine, De Zerbi a souligné son désir de donner plus de liberté à ses joueurs sur le terrain. « Les joueurs, je veux toujours qu’ils se sentent libres sur le terrain, toujours, a insisté l’Italien devant les médias. Moi, je n’ai pas envie d’entraîner des petits soldats et de contrôler les joueurs comme avec une manette de jeu vidéo. Je veux qu’ils aient de la liberté », a-t-il expliqué.

Cette approche, qui contraste avec le style de jeu plus rigide souvent attribué à Luis Enrique, vise à favoriser la créativité et l’initiative individuelle. Cependant, De Zerbi a également insisté sur l’importance de la discipline collective : « Mais clairement, vu que c’est un jeu d’équipe à 11, il faut qu’il y ait des règles et des lignes directrices que tout le monde doit suivre. Sinon, ça devient une anarchie et chacun fait ce qu’il veut sur le terrain. Et ce n’est pas un sport où on peut faire ce qu’on veut sur le terrain », a-t-il nuancé.

L’entraîneur marseillais cherche ainsi à trouver un équilibre entre la liberté individuelle et l’efficacité collective. Cette nouvelle approche pourrait insuffler un nouveau dynamisme à l’équipe marseillaise. En donnant plus de responsabilités à ses joueurs, De Zerbi espère les voir s’exprimer davantage sur le terrain et prendre des initiatives.