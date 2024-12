ASSE : Olivier Dall’Oglio crache du feu après la débâcle à Rennes

Visiblement affecté, Olivier Dall’Oglio a exprimé sa consternation face à l’attitude de ses joueurs en seconde période face au Stade Rennais, samedi soir, à l’occasion de la treizième journée de Ligue 1.

ASSE : Olivier Dall’Oglio dénonce le manque de caractère de ses joueurs

Les Verts ont encore une fois subi les foudres de la Ligue 1 en s’inclinant lourdement à Rennes (5-0), samedi soir, au Roazhon Park. Un résultat qui a mis à vif les tensions au sein du club stéphanois, et notamment entre Olivier Dall’Oglio et ses joueurs. En conférence de presse, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne n’a pas mâché ses mots.

« Une déroute de plus, malheureusement, qui n’arrive pas au bon moment. Je suis très déçu, surtout par le comportement et le caractère de l’équipe après le penalty. J’attendais plus de rébellion. Je sais qu’ils en sont capables pourtant. Des obstacles, il y en aura d’autres, et des gros ! Nous avons une saison difficile à gérer. Quand il y a des obstacles, il faudra les surmonter et ne pas s’écrouler.

Je ne suis pas satisfait de l’attitude de l’équipe. Nous cherchons à comprendre la différence d’attitude à domicile et à l’extérieur. Il n’y a pas la même rage de gagner. Il faudra travailler là-dessus. Je n’ai pas toutes les explications, mais cela passe par une remise en question individuelle de chacun », a déclaré le technicien français en conférence de presse.

Dall’Oglio a notamment pointé du doigt la différence d’attitude entre les matchs à domicile et à l’extérieur, ainsi que le manque d’implication de certains joueurs. Le rouge de Mathieu Cafaro en première période n’a pas arrangé les choses, mais Dall’Oglio estime que l’équipe de l’ASSE n’a pas su faire face à cette difficulté supplémentaire.

« C’est déjà compliqué à 11 contre 11, alors jouer à 10 rend les choses encore plus complexes », a-t-il ajouté. Cette nouvelle défaite enfonce un peu plus l’AS Saint-Etienne dans la crise. Les supporters, excédés, réclament des changements. Olivier Dall’Oglio, lui, devra rapidement trouver des solutions pour redresser la barre et redonner confiance à ses joueurs.