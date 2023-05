Après une victoire à l'arrachée de l'ASSE contre l'EA Guingamp (3-2), Mathieu Cafaro a évoqué son avenir dans le Forez. Il a fait son choix.

Si vous êtes un amoureux de la Ligue 1, vous connaissez sans doute Mathieu Cafaro. Le milieu de terrain offensif a porté les couleurs de deux clubs de l'élite : le Toulouse FC (2015-2017) et surtout le Stade de Reims (2017-2022), où il disputera 91 rencontres pour 15 buts. Lors du mercato hivernal 2022, il quitte les Champenois pour le Standard de Liège, grande pointure de la Jupiler Pro League (première division belge).

Après seulement 12 petites rencontres disputées (2 buts et 2 passes décisives), Cafaro décide de partir en prêt à l'AS Saint-Étienne l'été dernier. Peu utilisé par le nouvel entraîneur des Rouges, Ronny Deila, il veut s'offrir davantage de temps de jeu en France où il a déjà réussi par le passé. Un pari qui lui sourit cette saison, puisque l'ancien Rémois a participé à 29 matchs de Ligue 2 sur 34 possibles (4 buts et 2 passes décisives).

Mathieu Cafaro veut rester à l'ASSE

Entre Mathieu Cafaro et l'AS Saint-Étienne, l'histoire d'amour semble belle. Pourtant, ses débuts chez les Verts ont été très difficiles puisque le club a longtemps été dernier du championnat. Ce n'est qu'à partir de février que les hommes de Laurent Batlles quitteront enfin la place de lanterne rouge, après une victoire contre le FC Annecy (3-2). Désormais, l'ASSE se dirige vers un maintien ô combien mérité, avec 9 points d'avance sur la zone de relégation. Le tout, à 4 journées de la fin.

Samedi, les Verts ont fait un pas de plus vers cet objectif en battant l'EA Guingamp à domicile (3-2). Auteur de sa quatrième réalisation sous le maillot stéphanois cette saison, Mathieu Cafaro a évoqué son avenir à l'issue de la rencontre. Face à la presse, il a envoyé un message à la direction du club : « Je suis satisfait de ma deuxième partie de saison dans un rôle où je n'avais pas l'habitude de jouer. Maintenant je me sens bien, j'ai mes repères et c'est beaucoup mieux que la première (partie de saison). Oui, ça donne envie de rester. Si ça ne tenait qu'à moi, oui bien-sûr » a-t-il lancé. Rappelons que Cafaro est prêté avec option d'achat non obligatoire par le Standard de Liège. Celle-ci s'élèverait à moins de 500 000 euros selon le média local EVECT.