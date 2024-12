Mercato : L’entourage de Kvaratskhelia valide son transfert au PSG

Le feuilleton Khvicha Kvarastkhelia au PSG pourrait connaître un nouvel épisode en 2025. Alors que l’attaquant géorgien brille à Naples cette saison, le club parisien n’a jamais vraiment abandonné l’idée de le recruter. Une possible arrivée en Ligue 1 déjà validée par l’entourage du joueur de 23 ans.

Le PSG prêt à tout pour Khvicha Kvaratskhelia

Le Paris Saint-Germain ne lâche pas l’affaire. Après avoir longtemps courtisé Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale a formulé une offre démentielle à l’international géorgien. Un salaire annuel de 13 millions d’euros est proposé au joueur du Napoli, de quoi faire réfléchir l’ancien joueur de Rubin Kazan. Cette offensive du PSG s’inscrit dans une volonté de renforcer son secteur offensif.

L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia permettrait au club francilien de disposer d’un dribbleur de haut vol capable de faire la différence dans les moments importants. Mais le dossier s’annonce complexe. Le président du club italien, Aurélio De Laurentiis, réputé pour être un négociateur coriace, ne facilitera pas la tâche aux dirigeants parisiens. Mais dans l’entourage du natif de Tiflis, on aimerait voir aboutir ce transfert.

Kvaratskhelia au PSG ? Davitashvili y croit dur comme fer

Zuriko Davitashvili, la nouvelle pépite de l’AS Saint-Étienne, rêve de voir son compatriote Khvicha Kvaratskhelia rejoindre la Ligue 1 et les rangs du Paris Saint-Germain. Dans une récente interview accordée au journal Le Parisien, l’ailier de 22 ans a affiché son admiration pour le talent de l’attaquant du SSC Naples et a évoqué la possibilité de le voir évoluer en France. Et le protégé d’Olivier Dall’Oglio ne cache pas son enthousiasme à l’idée de côtoyer son partenaire en sélection dans le championnat hexagonal.

« C’est mon ami proche, c’est mon frère. Mais nous n’avons pas parlé de ça. Il ne m’a rien demandé à ce sujet. C’est un grand joueur de football, je pense qu’il mérite de jouer dans les meilleurs clubs : le Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Liverpool, le PSG… de grandes, grandes équipes. Nous verrons l’été prochain. Mais je pense que la Ligue 1 pourrait être très bonne pour lui : football ouvert, football offensif, beaucoup de duels, des espaces… En un contre un face à lui, les défenseurs n’ont aucune chance », a déclaré Zuriko Davitashvili.

Les performances de Kvaratskhelia depuis son arrivée à Naples ont impressionné l’Europe entière. Son dribble, sa vitesse et sa vision du jeu en font l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. Son arrivée en Ligue 1, et plus particulièrement au PSG, serait un véritable coup de maître pour le championnat français. Reste à savoir si le rêve de Zuriko Davitashvili se réalisera.