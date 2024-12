Coup de théâtre : Le PSG passe la vitesse pour Maghnes Akliouche

Maghnes Akliouche est plus que jamais au cœur des rumeurs de transfert. Le PSG, séduit par le talent du milieu de terrain de l’AS Monaco, a fait de lui l’une de ses principales cibles pour le mercato estival.

Mercato : Le PSG prêt à tout pour Maghnes Akliouche

Maghnes Akliouche, le jeune milieu offensif de l’AS Monaco, reste une cible prioritaire pour le Paris Saint-Germain. Selon les dernières rumeurs, un rendez-vous crucial est prévu entre les dirigeants des deux clubs durant les vacances de Noël pour évoquer un transfert du joueur de 22 ans. Depuis le début de la saison, le protégé d’Adi Hütter s’impose comme l’une des révélations de Ligue 1.

Ses qualités techniques, sa vitesse et son sens du but n’ont pas échappé aux recruteurs parisiens, notamment le directeur sportif Luis Campos. D’après PSG Inside Actus, le club de la capitale aurait fait d’Akliouche l’une de ses principales cibles pour le prochain mercato estival.

Le profil du natif de Tremblay-en-France, capable d’évoluer sur les ailes ou en pointe, correspond parfaitement aux besoins de Luis Enrique, l’entraîneur parisien. Le portail sportif explique que les dirigeants du PSG et leurs homologues de l’AS Monaco auraient prévu de se rencontrer à Paris dans les prochaines semaines pour discuter d’un éventuel transfert. Pour autant, l’affaire s’annonce entre très loin d’être dite.

Grosse concurrence pour le transfert de Maghnes Akliouche

Formé et lié l’AS Monaco jusqu’en 2028, Maghnes Akliouche est valorisé à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un montant qui pourrait s’envoler si la guerre des enchères venait à éclater. Et c’est ce qui se prépare dans les coulisses. En effet, outre le Paris SG, l’AC Milan, le FC Barcelone, Manchester United, le Borussia Dortmund et l’Ajax Amsterdam seraient également intéressés par le numéro 11 de l’AS Monaco.

« Selon des sources proches du club, un rendez-vous crucial est prévu entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et ceux de Monaco pour discuter de son transfert la saison prochaine », précise PSG Inside Actus, qui ajoute que « ce qui rend cette situation particulièrement intéressante, c’est l’accord unanime entre Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, et Luis Campos, le directeur sportif.

Une telle unanimité est rare et souligne l’importance stratégique qu’Akliouche représente pour le club parisien. » Si le PSG parvient à convaincre Monaco et le joueur, ce transfert pourrait s’avérer décisif pour l’avenir du club parisien.