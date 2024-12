OM : Elye Wahi, enfin la solution pour sortir de la crise ?

Elye Wahi traverse une période difficile depuis son arrivée à l’OM lors du dernier mercato estival. Mais l’ancien attaquant marseillais Valère Germain apporte son soutien au jeune attaquant, avec des conseils pour se relancer.

OM : Valère Germain vole au secours d’Elye Wahi

Âgé seulement de 21 ans, Elye Wahi semble faire les frais de sa valeur marchande. Étincelant au Montpellier HSC, le jeune attaquant peine à retrouver ses standards habituels depuis sa signature au RC Lens puis récemment à l’OM. Recruté contre 30 millions d’euros, le jeune espoir français peine à s’imposer dans le onze de Roberto De Zerbi.

Elye Wahi depuis son arrivée, c’est juste deux buts et une passe décisive en dix matchs. Si la situation préoccupe en interne, elle ne laisse pas indifférent les anciens joueurs de l’Olympique de Marseille, c’est le cas de Valentin Germain. L’ancien attaquant marseillais a tenu à apporter son soutien à Wahi, actuellement en difficulté au sein du club phocéen.

Invité de l’émission Stephen Brunch sur RMC, Germain a souligné l’importance d’un but pour relancer la carrière de Wahi à Marseille. « J’ai connu Elye à Montpellier, il a énormément de qualités. Un but peut faire office de déclic… Un but dans un match important permettrait au public de voir que c’est un top joueur », a-t-il confié. L’ancien attaquant sait de quoi il parle, ayant lui-même connu les critiques du Vélodrome.

Elye Wahi sous le feu des critiques

Malgré son talent indéniable, Elye Wahi a du mal à trouver sa place dans le onze de départ et à marquer les esprits. Il est même devancé dans la hiérarchie des attaquants par Neal Maupay. Les sifflets du public marseillais après sa prestation contre le Stade de Reims n’ont pas arrangé les choses. Mais pour Valentin Germain, il n’y a pas de quoi s’affoler.

« Comment gérer les critiques des supporters ? Ce ne sont pas des moments faciles mais on a la chance dans le football que tout va très vite avec un match par semaine. Il faut se mettre à fond dans le travail et penser avant tout au collectif », a-t-il expliqué.

Le match contre l’AS Monaco représente une nouvelle opportunité pour Elye Wahi de montrer l’étendue de son talent. Un but pourrait lui permettre de gagner la confiance du public et de retrouver son sourire.