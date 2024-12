ASSE : Honte et colère… le vestiaire dévasté après la gifle subie face au SRFC

L’ASSE, après la débâcle face à l’OGC Nice, vient de se faire prendre une gifle (5-0) face au Stade Rennais. Une performance décevante et humiliante pour des Verts dévastés et sous le choc.

ASSE : Un naufrage collectif à Rennes qui va laisser des traces

A l’ASSE, difficile de compter une série de deux victoires consécutives en Ligue 1. Les Verts peinent à enchaîner les résultats positifs et affichent des statistiques inquiétantes en déplacement. L’AS Saint-Etienne n’a toujours pas gagné le moindre match lors de ses voyages et doit juste se contenter d’un seul point pris lors d’un nul 2-2 face au FC Nantes.

Sortis d’une victoire 1-0 contre Montpellier, les hommes d’Olivier Dall’Oglio étaient très attendus face à une équipe du Stade Rennais en perte de repères. Malheureusement, la partie a tourné en cauchemar. Le milieu de terrain de l’ASSE, Pierre Ekwah, est apparu désemparé après la lourde défaite de son équipe (5-0). L’expulsion de Mathieu Cafaro en première période a été un tournant majeur de la rencontre, plongeant les Verts dans une situation délicate.

« On n’a pas montré un gros caractère, c’était difficile de jouer à 10 contre 11 mais on aurait dû montrer davantage de choses. Comment l’expliquer ? Je ne pourrais pas. On a besoin de gros caractères dans cette équipe et de le montrer dans nos actions, dans nos duels et dans nos courses, c’est ce qu’ils nous a manqué aujourd’hui », a-t-il réagi.

Un vestiaire couvert de honte

Après cette 13e journée, l’AS Saint-Etienne est 15e et toujours sous la menace d’une relégation. Le naufrage subi face au Stade Rennais a laissé tout un vestiaire sous le choc avec le sentiment de honte qui prédomine au sein du groupe. « Il y a un sentiment de honte et de colère, tellement de choses en même temps. On ne maîtrise pas les raisons, avec un fait de jeu en première période, c’est compliqué de mettre un mot sur nos émotions après ce match « , a souligné Pierre Ekwah.

« On ne peut pas l’expliquer (ndlr, une nouvelle de plus de quatre buts), ça a été compliqué. Cette défaite est différente car nous étions bien dans le jeu avant le fait de jeu, on avait montré de belles choses, et puis quand le rouge arrive, on a eu des soucis. Cafaro ? S’ił s’en veut ? C’est un bien grand mot. On ne peut clairement pas s’en vouloir quand ce n’est pas évident », a-t-il regretté le joueur de l’ASSE.