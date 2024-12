Ce week-end, le Montpellier HSC n’a pas décroché les trois points, mais il a livré une performance remarquable, digne d’une victoire. Engagés et déterminés, Joris Chotard et ses coéquipiers ont tenu tête jusqu’au bout pour arracher un match nul (2-2) face au LOSC Lille. Après la rencontre, le milieu de terrain s’est confié sur ses impressions.

Une combativité à toute épreuve, selon Joris Chotard

« Je pense qu’on a montré qu’on allait se battre jusqu’au bout », a déclaré le joueur de 23 ans pour résumer la prestation montpelliéraine. Le MHSC a encaissé deux buts sur penalty, transformés par Jonathan David, mais n’a jamais baissé les bras. Arnaud Nordin a finalement marqué le but égalisateur dans les arrêts de jeu (90e+3), faisant exploser de joie les supporters présents.

« Aujourd’hui, on concède deux penalties. Sur l’ensemble du match, on n’a pas trop mal défendu. C’est dommage de les encaisser, mais je pense que, globalement, dans la combativité et ce qu’on a montré, on a su les mettre en difficulté », a ajouté Chotard. Une prestation qui, selon lui, prouve que le Montpellier HSC a sa place en Ligue 1.

Pour le milieu de terrain, ce match nul envoie un message fort. « Ce n’est pas une équipe qui veut descendre en Ligue 2, et je pense que ce sont de bons signaux pour relever la tête et remonter au classement. »

Joris Chotard après MHSC 2-2 LOSC : « On ne veut pas descendre en Ligue 2 » 3

Un hommage aux supporters

Joris Chotard a également salué l’implication des supporters, qu’il considère comme essentiels au sursaut d’orgueil de l’équipe. « Je pense que c’est grâce à eux qu’on a ce supplément d’âme. On le voit à chaque fin de match : on arrive à égaliser ou à marquer le but décisif pour eux. »

Il a également appelé les ultras Paillade à maintenir leur soutien malgré les difficultés actuelles : « C’est tous ensemble, pas seulement les joueurs mais aussi le staff, les personnes qui travaillent au club et les supporters, qu’on arrivera à se sortir de cette situation. »

Malgré ce match nul arraché dans les derniers instants, le MHSC reste dernier du classement de Ligue 1 avec seulement 8 points. La route est encore longue pour éviter la relégation, mais la combativité montrée face au LOSC pourrait être un tournant.