FC Nantes : Affaire Aristouy, le FCN frappé par une décision judiciaire lourde de conséquences

Le FC Nantes vient d’être condamné à verser une importante somme d’argent à Pierre Aristouy, son ancien entraîneur. Licencié en novembre 2023, l’entraîneur a remporté son procès contre le club, présidé par Waldemar Kita.

Pierre Aristouy sauve le FC Nantes, il est licencié ensuite !

Depuis un an, le FC Nantes est engagé dans un conflit juridique avec Pierre Aristouy, l’entraîneur appelé à la rescousse pour sauver le club de la relégation en fin de saison 2022-2023.

Ayant assuré le maintien des Canaris en Ligue 1 en prenant les rênes de l’équipe lors des quatre dernières journées du championnat, l’ancien entraîneur des U19 avait signé un contrat de deux ans.

Pourtant, après seulement six mois à la tête de l’équipe professionnelle, il a été suspendu de ses fonctions le 29 novembre 2023, avant d’être finalement licencié deux mois plus tard, alors que son contrat courait jusqu’en juin 2025. Ces décisions ont été motivées par une série de trois défaites et d’un nul, jugés insuffisants par la direction nantaise.

FC Nantes : Waldemar Kita condamné à verser 730 000 € à Pierre Aristouy

Depuis lors, le technicien de 44 ans et Waldemar Kita étaient en désaccord devant les tribunaux. Ce mardi, un tournant a été donné à cette affaire : le club de la Loire-Atlantique a été condamné par le conseil des prud’hommes à verser 730 000 euros à son ancien entraîneur, dont 20 000 euros au titre du préjudice moral, selon les informations de L’Équipe. Waldemar Kita doit verser immédiatement la moitié de cette somme à Pierre Aristouy.

Toutefois, le FC Nantes dispose d’un délai d’un mois pour interjeter appel de ce jugement. Le club envisagerait sérieusement d’exercer cette possibilité dans les plus brefs délais.