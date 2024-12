PSG : La hiérarchie des gardiens complètement chamboulée ?

Au PSG, l’heure n’est pas à la grande sérénité pour Luis Enrique malgré un début de saison parfait en Ligue 1. Les performances décevantes en Ligue des Champions ont semblé redistribuer les cartes au poste de gardien de but.

PSG : Luis Enrique ouvre la porte à la concurrence au poste de gardien de but

Le leader de Ligue 1 ne connaît pas que des difficultés dans son secteur offensif. Alors qu’il fait déjà face à un manque de réussite et de réalisme inquiétants de son équipe, Luis Enrique doit aussi composer avec un manque d’assurance dans les buts. Alors que Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov se livrent une bataille féroce pour le poste de numéro 1 dans les buts, un jeune gardien pourrait bien se saisir de sa chance : Arnau Tenas.

Le technicien espagnol a clairement exprimé sa volonté d’instaurer une concurrence saine entre ses trois gardiens. Il a souligné les qualités de chacun et a laissé entendre que les hiérarchies pouvaient évoluer. « J’ai trois bons gardiens. Il faut s’habituer à être prêt à donner le meilleur de soi-même. Et je crois que les trois en sont capables. On n’a pas encore vu Arnau Tenas jusqu’à présent », a confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

« Mais tant Safonov que Donnarumma, je les veux à 100 %, et ils sont préparés comme les autres joueurs. Il ne se passe rien quand on change de gardien. Aujourd’hui, je ne considère pas qu’il y a un gardien au-dessus des autres. Je veux qu’ils soient tous préparés », a ajouté Luis Enrique. Cette ouverture laisse entrevoir la possibilité de voir Arnau Tenas, le jeune espoir espagnol, obtenir du temps de jeu dans les jours à venir.

Arnau Tenas, une solution à court terme ?

Champion olympique en 2024 avec l’Espagne, Arnau Tenas est un gardien prometteur qui dispose d’un profil intéressant. Ses qualités techniques et son aisance dans le jeu au pied pourraient apporter un plus à l’équipe parisienne. Face aux difficultés actuelles du PSG, Luis Enrique pourrait être tenté de faire tourner ses gardiens et de donner sa chance à Arnau Tenas.

Le jeune espagnol représenterait une alternative intéressante pour apporter un souffle nouveau à l’équipe. Cependant, il reste à voir si le technicien espagnol est prêt à prendre ce risque, surtout en pleine saison. Quel que soit le choix de Luis Enrique, l’avenir d’Arnau Tenas au PSG s’annonce prometteur.

Le jeune gardien dispose de toutes les qualités pour s’imposer comme un titulaire à long terme. Il devra toutefois saisir les opportunités qui se présenteront à lui pour convaincre son entraîneur.