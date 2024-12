Foot Mercato : Trois cadors anglais en lutte pour Ayyoub Bouaddi du LOSC

À quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato hivernal, le milieu de terrain du LOSC, Ayyoub Bouaddi, croule sous els offres. Trois clubs de Premier League se positionnent pour le recruter.

Foot Mercato : Ayyoub Bouaddi, le crack du LOSC, courtisé en Premier League

Le jeune milieu de terrain franco-marocain, Ayyoub Bouaddi, réalise une belle saison au LOSC. À seulement 17 ans, il livre des performances remarquées et attire tous les regards en Europe. Ayyoub Bouaddi est un élément clé dans le dispositif de Bruno Genesio. Il a déjà disputé 15 matchs toutes compétitions confondues avec le LOSC et a délivré une passe décisive.

Ses performances attisent les convoitises des plus grands clubs européens. Parmi les prétendants les plus sérieux, on retrouve trois ténors de Premier League : Arsenal, Liverpool et Chelsea. Ces géants du football anglais sont à la recherche de jeunes talents pour renforcer leur effectif et Ayoub Bouaddi correspond parfaitement à leur profil.

Les Gunners, qui entretiennent de bonnes relations avec le LOSC depuis les transferts de Nicolas Pépé et Gabriel Magalhaes, seraient intéressés. Chelsea, de son côté, souhaite bâtir un projet autour de jeunes joueurs et pourrait offrir à Bouaddi un cadre de développement idéal. Liverpool, quant à lui, ne serait pas en reste et suivrait de près la situation du jeune joueur.

Selon les informations de Caught Offside, une offre d’environ 30 millions d’euros pourrait suffire à convaincre le LOSC de céder sa pépite. Un montant relativement modeste au vu du potentiel du joueur. Selon le site spécialisé Transfertmarkt, la valeur de Ayyoub Bouaddi est estimée à 10 millions d’euros. Le LOSC n’a pas encore ouvert la porte à un départ de son joueur.