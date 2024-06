Mercato : Ça bloque entre le LOSC et Ayyoub Bouaddi !

Alors que le mercato approche à grands pas, le LOSC veut prolonger sa pépite Ayyoub Bouaddi. Le jeune joueur de 16 ans est considéré comme l’avenir du club lillois. Les négociations trainent et un désaccord subsiste entre les dirigeants et les joueurs.

Le LOSC a un diamant brut entre les mains

Vu qu’il n’a que 16 ans, Ayyoub Bouaddi ne peut toujours pas avoir de contrat professionnel. Le milieu de terrain fait preuve d’un talent hors norme qui l’a fait commencer avec les pros de la meilleure des manières. En ayant joué au total 18 matchs toutes compétitions confondues, Ayyoub Bouaddi a également joué à l’occasion des compétitions européennes contre KÍ Klaksvík, le Slovan Bratislava ou encore Sturm Graz.

Né en octobre 2007, Bouaddi est le seul joueur de cette génération à avoir joué dans le monde professionnel. Une telle précocité que le sélectionneur des U17 de l’équipe de France, José Alcocer, a remarqué : « Il a la tête haute, il regarde tout ce qui se passe et on sent que son esprit est toujours en mouvement, en train de réfléchir à la meilleure option possible (…) C’est déjà du très haut niveau« .

Le LOSC et Paulo Fonseca ont remarqué toutes ses qualités et l’ont fait jouer dans cette saison. Les dirigeants de Lille veulent offrir une prolongation de contrat à Ayyoub Bouaddi, mais un détail reste problématique dans l’offre formulée par les dirigeants.

Bouaddi ne veut pas se sceller avant le mercato

En vu de son très haut potentiel, Ayyoub Bouaddi a vu son club formateur lui faire une offre de prolongation de contrat de deux ans, ce qui veut donc dire jusqu’en 2026. Face à cette offre, un problème majeur vient pour Ayyoub Bouaddi.

Le joueur ne veut pas d’une prolongation de contrat de deux années supplémentaires, mais d’une prolongation d’un an. Les négociations restent bloquées, ce qui embête fortement les dirigeants du LOSC qui veulent cloturer rapidement ce dossier pour travailler par la suite sur le recrutement au mercato estival.

Ayyoub Bouaddi ainsi que son entourage ont conscience du potentiel qu’a le milieu de terrain de 16 ans et pourrait faire patienter pour une prolongation de contrat en vue des possibles offres que le joueur pourrait recevoir pendant l’ouverture du marché des transferts.