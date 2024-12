PSG : Luis Enrique tempère les attentes pour un phénomène à 60M€ au Paris SG

Luis Enrique est sous le feu des critiques au PSG avec sa politique de turn-over qui commence à faire des frustrés au vestiaire. L’un des joueurs concernés est Désiré Doué, recruté par le Paris SG lors du dernier mercato estival.

PSG : La mise au point de Luis Enrique sur le cas Désiré Doué

Recruté pour 60 millions d’euros cet été en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué peine à s’imposer dans le onze de départ du PSG. S’il a pu participer à 10 matchs de Ligue 1 cette saison, le joueur de 19 ans ne compte que 399 minutes de jeu pour une passe décisive. Interrogé sur la situation du jeune milieu de terrain, Luis Enrique a apporté des précisions importantes.

L’entraîneur parisien a souligné le potentiel de Désiré Doué mais a également mis en garde contre toute précipitation. « Quel âge a Désiré Doué ? 19 ans. C’est un joueur de qualité, il fait de bonnes choses en ce moment. Il a bien joué mais pas de là à être titulaire tout le temps. Je cherche à créer de la concurrence dans mon effectif. Je n’ai aucun souci sur Désiré Doué, j’aime ce que je vois mais il manque un petit truc pour s’adapter encore et jouer plus. Nous avons confiance en lui », a clarifié l’Espagnol.

Une adaptation plus lente que prévu au Paris SG

Luis Enrique a également évoqué les difficultés d’adaptation que peuvent rencontrer certains jeunes joueurs, même très talentueux. « Je le considère très bien. Il n’y a pas de règles mathématiques en foot. Pour certains joueurs, il y a plus de facilités, pour d’autres moins. Un joueur français a peut-être plus de facilités à s’adapter, mais chaque cas est différent. Il n’y a pas de règle. Certains s’adaptent vite, d’autres plus lentement. Doué est un joueur de haut niveau pour l’avenir. Il lui faut la mentalité adéquate pour aider l’équipe », a ajouté Luis Enrique.

Malgré les difficultés actuelles, Luis Enrique reste convaincu du potentiel de Désiré Doué. L’ancien Rennais, malgré son talent indéniable, ne parvient pas encore à s’imposer comme un titulaire indiscutable au PSG. Si Luis Enrique a tenu à tempérer les attentes autour du joueur, reste à voir s’il parviendra à inverser la tendance dans les prochains mois.