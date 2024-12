Mercato OM : Une recrue bouclée à 0€ ? Marseille doit tenter le coup

L’OM pourrait réaliser un joli coup lors du mercato d’hiver à venir. Alors que la rumeur Kalidou Koulibaly commence à circuler, les dirigeants marseillais auraient ciblé une piste qu’ils pourraient boucler gratuitement.

Mercato OM : Olivier Boscagli, un profil intéressant pour l’avenir à Marseille

Malgré les résultats prometteurs qu’ils enregistrent depuis le début de saison, l’OM est encore loin d’afficher une certaine sérénité en défense. Entre les difficultés d’adaptation de Lilian Brassier, les performances irrégulières de Leonardo Balerdi avec un Geoffrey Kondogbia qui a dû être repositionné en défense centrale, Roberto De Zerbi continue de chercher l’équilibre idéal pour son équipe.

Pour renforcer la défense et compenser ses failles, l’Olympique de Marseille sera actif lors du mercato hivernal à venir. Deux pistes séduisantes s’offrent d’ailleurs à Mehdi Benatia et Pablo Longoria : Kalidou Koulibaly et Olivier Boscagli. Mis à l’écart à Al-Hilal, le défenseur central sénégalais pourrait rapidement quitter l’Arabie Saoudite. Selon le média marocain Lions de l’Atlas, le champion d’Afrique 2019 pourrait se rapprocher de Marseille dès janvier prochain.

« C’est une grosse possibilité… Le joueur n’est pas insensible », indique la source. Son expérience et sa qualité technique feraient de lui un renfort de choix pour la défense de l’OM. L’autre option reste Olivier Boscagli du PSV Eindhoven. En fin de contrat avec le club néerlandais en juin prochain, le joueur de 27 ans serait une cible idéale pour Marseille. Le défenseur français, solide et polyvalent, a un potentiel certain. Son arrivée pourrait permettre à Marseille de renforcer sa défense sur le long terme.

Un duo de choc en perspective à l’Olympique de Marseille

L’association de Kalidou Koulibaly et d’Olivier Boscagli formerait une défense solide et expérimentée. Les deux joueurs ont des profils complémentaires et pourraient apporter un plus indéniable à l’équipe marseillaise. Ces pistes confirment l’ambition du club de se renforcer lors des prochains mercatos. Les dirigeants marseillais sont à l’affût de bonnes opportunités pour renforcer l’effectif et permettre à l’équipe de jouer les premiers rôles en Ligue 1.