ASSE-OM : Hécatombe à Saint-Etienne ! la liste des absents contre Marseille s’allonge

Deux nouveaux blessés à l’ASSE sont venus s’ajouter à la liste déjà longue des Stéphanois forfaits pour le match contre l’OM, dimanche à 20h45. Cela porte le nombre total d’absents à six, en plus des blessés de longue durée.

ASSE : Moueffek et Wadji blessés, six absents contre l’OM

L’AS Saint-Étienne subit un nouveau coup dur avant d’affronter l’Olympique de Marseille, dimanche soir, au stade Geoffroy-Guichard, pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1.

Olivier Dall’Oglio, l’entraineur de l’ASSE, a confirmé en conférence de presse d’avant-match l’absence de plusieurs joueurs clés : Yvann Maçon (nouveau souci au genou), Mathieu Cafaro (suspendu), Augustine Boakye (blessé et suspendu), Mickaël Nadé (en reprise), Aïmen Moueffek (blessure contractée à Rennes) et Ibrahima Wadji (blessé au genou à l’entraînement).

AS Saint-Etienne : Briançon et Monconduit toujours en reprise

À ces absences s’ajoutent celles de longue durée d’Anthony Briançon et Thomas Monconduit. Bien que Briançon ait repris partiellement l’entraînement et que Monconduit ait commencé à participer à des séances collectives, leur retour à la compétition n’est pas prévu avant plusieurs jours. Ben Old, quant à lui, ne retrouvera les terrains qu’en mars 2025.

Compo de l’ASSE : Dall’Oglio obligé de revoir ses plans face à Marseille

Privé de plusieurs titulaires en défense, au milieu de terrain et en attaque, Olivier Dall’Oglio se retrouve face à un casse-tête pour constituer son onze de départ. Il devra faire appel à des joueurs moins utilisés habituellement, comme Pierre Cornud (arrière latéral) et Lucas Stassin (attaquant), pour pallier ces absences.

L’entraîneur stéphanois devra trouver une solution pour remobiliser ses troupes après la lourde défaite de l’ASSE face au Stade Rennais (5-0) et présenter une équipe compétitive pour tenter de surprendre l’Olympique de Marseille.