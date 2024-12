PSG Mercato : Mohamed Salah arrive au Paris SG, Al-Khelaïfi dit tout

Alors que le PSG rêve d’attirer une star mondiale pour renforcer son secteur offensif, plusieurs rumeurs ont évoqué l’option Mohamed Salah, en fin de contrat à Liverpool en juin prochain. Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris SG, a fait le point sur cette grosse rumeur.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi dément toute négociation avec Mohamed Salah

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a catégoriquement démenti les rumeurs récurrentes concernant des négociations avancées avec Mohamed Salah en vue d’une arrivée libre au PSG l’été prochain. À six mois de la fin de son contrat, Mohamed Salah semble se diriger tout droit vers un départ de Liverpool à l’issue de la saison en cours.

Alors que le Qatar et l’Arabie Saoudite tendent régulièrement les bras à l’attaquant de 32 ans, plusieurs sources locales et étrangères ont récemment annoncé des contacts plus que positifs entre le PSG et le clan Salah. Très proche de Nasser Al-Khelaïfi, l’international égyptien serait même ouvert à l’idée de rejoindre l’effectif de Luis Enrique.

Sauf que rien n’existe encore entre les deux parties. En effet, le président du club de la capitale a assuré au micro du journaliste Ben Jacobs que, bien que Mohamed Salah soit un joueur exceptionnel, aucune négociation n’a été engagée avec son entourage pour le faire venir à Paris.

« J’aime Mo Salah. Il vient de notre partie du monde. Je suis très fier de ce qu’il a accompli en Premier League et à Liverpool. J’ai un grand respect pour lui et pour Liverpool. Il a un contrat avec Liverpool, alors nous n’avons jamais parlé avec lui », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, qui reste toutefois attentif à l’évolution de ce dossier.

Le Paris SG n’exclut pas complètement l’option Mohamed Salah

À la recherche d’une nouvelle star de classe mondiale pour combler le vide laissé par Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n’écarte pas forcément l’option Mohamed Salah. Même s’il refuse de se mouiller, Nasser Al-Khelaïfi a précisé qu’en cas d’ouverture, le PSG pourrait très bien tenter sa chance comme à l’été 2021 avec Lionel Messi.

« Bien que tous les clubs souhaiteraient l’avoir dans leurs rangs, cette rumeur est infondée. Si une opportunité se présente à l’avenir, nous l’étudierons bien sûr, mais pour le moment, il n’y a rien de concret », a indiqué le patron des Rouge et Bleu.

Le profil de l’Égyptien, buteur prolifique et passeur hors pair, correspond parfaitement aux attentes du club de la capitale. Son expérience en Premier League et sa capacité à évoluer à différents postes en font un atout de choix. Toutefois, la concurrence sera rude, car de nombreux grands clubs européens seraient également intéressés par sa signature. Le Paris Saint-Germain devra donc sortir le grand jeu pour convaincre Salah de venir en Ligue 1.