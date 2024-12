Stade Rennais : Jorge Sampaoli prévient le FC Nantes avant le derby SRFC-FCN

Le technicien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, lance un sérieux avertissement au FC Nantes avant le derby en Ligue 1. Le SRFC vise une nouvelle victoire face au FCN.

Stade Rennais vs FC Nantes : Jorge Sampaoli et le SRFC attendent de pied ferme le FCN

Le Stade Rennais se déplace ce dimanche à la Beaujoire en clôture de la 14e journée de Ligue 1 pour affronter le FC Nantes. Le SRFC pourrait remporter ce derby et enfoncer davantage le FCN dans la crise de résultats.

En conférence de presse ce vendredi 6 décembre 2024, le technicien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, s’est prononcé sur cette rencontre qui s’annonce très chaude. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille mobilise ses hommes pour enchaîner une nouvelle victoire après celle face à l’ASSE (5-0) lors de la 13e journée.

« Le plus gros derby que j’ai vécu ? Je ne fais pas de différences, tous ont des niveaux d’adrénaline différents, en sélection aussi d’ailleurs… Cela génère toujours de grandes espérances, ce sont des matches uniques. J’ai pu mesurer combien les gens, toute la ville, mettent de l’espoir dans ce genre de partie. On va essayer de leur donner une grande joie en réussissant le meilleur des matches, et que l’on gagne ! », a déclaré Jorge Sampaoli.

Pour cette rencontre, les supporters rennais sont interdits de déplacement. Jorge Sampaoli déplore cette décision. « C’est dommage, ce sont des moments qui devraient être aussi pour les supporters, c’est leur match… », a réagi Jorge Sampaoli.

Le Stade Rennais et le FC Nantes devront donc se passer de leurs supporters pour remporter cette rencontre. Le FC Nantes occupe la 17e place au classement de Ligue 1 avec 11 points en 13 journées tandis que le Stade Rennais est 12e avec 14 points.