Stade Brestois : Larsen Touré revient sur ses souvenirs avec le SB29

Ancien joueur du Stade Brestois de 2010 à 2013, Larsen Touré, aujourd’hui éducateur au Sporting Club Schiltigheim, a partagé ses souvenirs de joueur et son admiration pour la saison 2023-2024 des Ty Zefs. L’attaquant guinéen, âgé de 40 ans, s’est confié au média officiel du club breton.

Larsen Touré : « Le Stade Brestois reste l’un de mes meilleurs souvenirs »

Natif de Brest, Larsen Touré a rejoint le Stade Brestois en août 2010 en provenance du LOSC Lille pour un montant de 200 000 euros. Malgré des débuts compliqués marqués par des blessures, il a finalement su s’imposer, disputant 57 matchs et inscrivant 7 buts sous les couleurs du SB29. Dans une récente interview, il a exprimé toute sa fierté d’avoir porté les couleurs du club de sa ville natale :

« Le Stade Brestois est l’un de mes meilleurs souvenirs footballistiques. Nous avions un bon groupe et nous avons vécu des moments forts, comme le maintien en 2011. Ma deuxième saison a été plus mitigée à cause de blessures, mais la troisième était nettement meilleure. Jouer pour le club de ma ville, là où mon père a aussi joué, c’était un immense honneur. Je suis fier de faire partie de l’histoire du Stade Brestois. J’en garde de très bons souvenirs ! »

Les Anciens de la Rade ! "J'ai toujours tout donné"



Larsen Touré est revenu sur son passage à Brest. Aujourd'hui éducateur au Sporting Club Schiltigheim, l'ancien attaquant continue de suivre de près le club.

Larsen Touré impressionné par la saison 2023-2024 du Stade Brestois

Au-delà de ses souvenirs personnels, Larsen Touré a également tenu à saluer la saison historique du SB29, qui a terminé troisième de Ligue 1 sous la direction d’Éric Roy, décrochant une qualification pour la Ligue des Champions.

« La saison dernière, je suivais les matchs et je me disais : ‘Ils vont lâcher à un moment donné.’ Ça me rappelait Montpellier en 2012. Mais le groupe était soudé, solide, et intouchable. Avec la ‘chance du champion’, rien ne pouvait les arrêter. Des joueurs clés se sont révélés et le staff a parfaitement géré l’effectif. Leur succès est totalement mérité. Et ils le prouvent encore cette saison. »

Larsen Touré s’est dit sidéré par les performances du Stade Brestois en Ligue des Champions cette année. Après cinq journées, les Ty Zefs affichent un bilan impressionnant : trois victoires, un nul et une défaite contre le FC Barcelone. Avec 10 points, le SB29 est assuré de jouer les barrages pour les huitièmes de finale, mais conserve une chance de qualification directe.