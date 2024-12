ASSE-OM : Roberto De Zerbi face à un dilemme avant Saint-Etienne

Roberto De Zerbi aura des choix forts à faire pour le onze entrant de l’OM face à l’ASSE. Le technicien marseillais cherche notamment l’équilibre pour sa défense alors qu’il doit trancher entre Quentin Merlin et Ulisses Garcia.

OM : De Zerbi lève le voile sur la concurrence à gauche

Après sa belle victoire renversante assurée face à l’AS Monaco au Vélodrome, l’OM est très attendu face à l’ASSE. Le club entraîné par Roberto De Zerbi affiche notamment un bilan positif en déplacement, même si le duel face aux Verts s’annonce tendu. Pour cette affiche délicate en clôture de la 14e journée de Ligue 1, le technicien italien devra trancher entre Quentin Merlin et Ulisses Garcia pour le poste de latéral gauche.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a été interrogé sur le choix délicat qu’il doit faire entre ces deux joueurs pour le poste de latéral gauche. L’Italien a apporté des précisions intéressantes sur les qualités de chacun de ses joueurs et a expliqué sa vision de la situation.

« Merlin est plus technique, plus propre dans son jeu. Garcia est plus attentif et généreux. Merlin peut devenir très important, surtout s’il progresse sur l’attention défensive », a-t-il déclaré à propos de l’ancien du FC Nantes. Malgré ces qualités, c’est Ulisses Garcia qui a été préféré lors des derniers matchs.

De Zerbi garde Merlin comme une première option

« Ulisses est un joueur qui est parti derrière et qui mérite aujourd’hui de jouer », avait poursuivi De Zerbi. Cependant, l’entraîneur de l’OM tient à rassurer Quentin Merlin : « Dans ma tête, Merlin est toujours un des titulaires », affirme-t-il. Cette déclaration montre que l’entraîneur marseillais apprécie les deux joueurs et qu’il n’hésite pas à faire tourner son effectif.

Cette concurrence entre Merlin et Garcia est bénéfique pour l’équipe, car elle pousse les deux joueurs à se surpasser. De Zerbi dispose ainsi de deux options de qualité pour le couloir gauche, ce qui lui permet d’adapter son équipe en fonction des adversaires et des circonstances du match.