OM : Le principal souci avec Quentin Merlin dévoilé !

Arrivé en provenance FC Nantes, Quentin Merlin peine à retrouver son meilleur niveau de jeu à l’OM. Le latéral gauche français semble perturbé par son positionnement sur le terrain.

Quentin Merlin, une adaptation difficile à l’OM

Après le départ de Renan Lodi à Al-Hilal en Arabie Saoudite, l’Olympique de Marseille n’a pas tardé à recruter Ulisses Garcia pour renforcer son couloir gauche. Il était toutefois clair que le président Pablo Longoria cherchait un titulaire en puissance. Plusieurs pistes ont été explorées en interne, et c’est finalement Quentin Merlin qui a retenu l’attention des responsables marseillais.

Les négociations ont été intenses avec le FC Nantes, mais un accord a rapidement été trouvé pour un transfert estimé à environ 12 millions d’euros. L’arrivée de Quentin Merlin a initialement été accueillie avec enthousiasme par les supporters de l’OM. Cependant, cet enthousiasme laisse progressivement place à un sentiment mitigé, car le natif de Nantes peine à retrouver son meilleur niveau depuis son arrivée à Marseille.

Le contexte tumultueux, marqué par le limogeable de Gennaro Gattuso pour insuffisance n’a visiblement pas facilité son adaptation. Dans des propos rapportés par La Provence, Fabien Laurenti indique d’ailleurs Quentin Merlin était « un jeune joueur prometteur avec une belle marge de progression ». Cependant, les changements d’entraîneurs et le contexte instable à l’OM semblent avoir entravé sa progression sous le maillot phocéen.

Un positionnement qui pose problème

Performant et percutant au FC Nantes, Quentin Merlin est désormais beaucoup plus discret à l’OM. Ce changement de rendement peut s’expliquer par son positionnement tactique. Toujours selon Fabien Laurenti, l’international espoir français se sent plus à l’aise dans une défense à cinq en tant que piston. Il excelle dans ce rôle, sachant bien se positionner, anticiper les actions adverses et avoir un impact physique dans les duels. En revanche, il rencontre des difficultés dans une défense à quatre, notamment lors des duels en un contre un près de sa surface.

Il est donc clair que Quentin Merlin doit travailler sur cet aspect de son jeu pour s’adapter pleinement au système tactique de Jean-Louis Gasset. Malgré les défis rencontrés, le potentiel du joueur de 21 ans reste indéniable, et il est probable qu’avec du temps et un encadrement adéquat, il puisse progressivement retrouver sa meilleure forme et répondre aux attentes placées en lui.