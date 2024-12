Mercato OM : Marseille s’offre un renfort de poids, le vestiaire valide

L’OM était super actif lors du dernier mercato estival. Le club phocéen a signé pas moins de onze joueurs pour son nouveau projet dirigé par Roberto De Zerbi. L’une des recrues donne particulièrement satisfaction au point de faire l’unanimité.

Geronimo Rulli, un recrutement payant pour l’OM : Le vestiaire l’adore

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival en provenance de l’Ajax Amsterdam, Geronimo Rulli s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’équipe. Marseille a déboursé 4 millions d’euros pour s’offrir ses services, tout en se débarrassant de Pau Lopez envoyé en prêt à Gérone. Le gardien argentin, fort de son expérience, a conquis le cœur de ses coéquipiers et du staff marseillais.

Ulisses Garcia, défenseur marseillais, n’a pas tari d’éloges à l’égard de son gardien : « Geronimo est un joueur et un homme extraordinaire, on est contents de l’avoir avec nous », a-t-il déclaré à propos de son coéquipier de l’Olympique de Marseille. Ces propos témoignent de l’intégration réussie de Rulli au sein du groupe.

Le recrutement de l’international argentin s’inscrit dans une volonté de renforcer l’effectif marseillais. L’Olympique de Marseille, qui ambitionne de retrouver les sommets de la Ligue 1, a misé sur des joueurs d’expérience comme Geronimo Rulli pour stabiliser l’équipe et apporter un plus sur le terrain.

Un rempart sûr pour Marseille

Les débuts de l’Argentin sont très prometteurs. Depuis ses débuts à l’Olympique de Marseille, Rulli a déjà réalisé un total de 49 arrêts avec un pourcentage de réussite de 74,2%. Auteur de deux clean Sheets, il n’a concédé aucun des penalties subis cette saison.

L’Argentin a une précision de passe de plus de 80% et n’a pas reçu de carton jaune depuis 13 journées de championnat. La fiabilité de Rulli et son calme ont rapidement séduit les supporters marseillais. Devenu un titulaire indiscutable, il est désormais considéré comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1.