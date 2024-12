Mercato FC Nantes : Sergio Conceiçao trop cher pour le FCN ?

Les dirigeants du FC Nantes bougent les lignes pour faire revenir leur ancien entraîneur, Sergio Conceição au FCN. Cependant, plusieurs obstacles pourraient compromettre cette opération.

Mercato FC Nantes : Sergio Conceição va-t-il faire son retour au FCN ?

Antoine Kombouaré est désormais sur un siège éjectable au FC Nantes. Les résultats décevants du club, enlisé dans la zone rouge, ont mis sous pression le technicien kanak. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants du FC Nantes ont jeté leur dévolu sur Sergio Conceição pour remplacer Antoine Kombouaré au FCN.

Une rencontre entre Waldemar et Franck Kita et Sergio Conceição pourrait être organisée dans les prochaines semaines si la situation ne s’améliore pas. L’entraîneur portugais, libre de tout engagement, serait prêt à revenir au FC Nantes, un club qu’il connaît bien. Mais plusieurs points pourraient bloquer les négociations entre les deux parties.

Le retour de Sergio Conceição sera très coûteux pour le FC Nantes. Le coût global du recrutement du Portugais et de son staff s’avère bien plus élevé que prévu. Le salaire de Sergio Conceição a considérablement augmenté depuis son départ de Nantes pour rejoindre le FC Porto. À l’époque, il percevait 90 000 € bruts par mois, un montant qui a plus que doublé en quelques années. Lors de son dernier contrat avec les Dragons, Conceição était rémunéré à hauteur de 220 000 € bruts mensuels.

Les dernières rumeurs du marché estival indiquent que des clubs comme l’OM ou West Ham étaient prêts à offrir au technicien portugais un salaire annuel de plus de 5 millions d’euros. Ces chiffres rendent le retour de Sergio Conceição à Nantes complexe sur le plan financier. Le licenciement d’Antoine Kombouaré et de son staff pèserait également sur les comptes du club. Les dirigeants nantais devront payer au moins 3 millions d’euros au technicien kanak et à son staff technique.

La concurrence est également féroce. Les Canaris ne sont pas les seuls à convoiter l’ancien coach du FC Porto. D’autres clubs européens seraient également sur les rangs pour tenter de s’attacher les services de l’entraîneur portugais. West Ham, en quête d’un nouvel entraîneur pour remplacer Julen Lopetegui, aurait coché le nom de Sergio Conceição. Everton se positionne aussi pour recruter le Portugais.