FLASH Mercato : Julen Lopetegui nommé entraineur de West Ham !

West Ham a officialisé ce jeudi la nomination de Julen Lopetegui au poste d’entraîneur. Le technicien espagnol prend la place de David Moyes, licencié après une fin de saison très difficile en Premier League.

Lopetegui revient en Premier league

L’ère David Moyes s’est achevée après une saison où West Ham a terminé à la 9ᵉ place de Premier League. Avec un effectif prometteur, les Hammers vont entamer un nouveau cycle, sous les ordres du technicien espagnol Julen Lopetegui, dont l’arrivée a été officialisée ce jeudi. Depuis l’annonce du départ de David Moyes, il était largement pressenti pour prendre les rênes de l’équipe. Grâce à son expérience et son savoir-faire, il s’impose comme un choix naturel pour ce poste prestigieux.

Après avoir découvert la Premier League avec Wolverhampton en novembre 2022, avant de quitter le club à l’été 2023, Julen Lopetegui avait été un temps pour succéder à Stefano Pioli à l’AC Milan. Cependant, l’opposition des supporters rossoneri avait fait capoter son arrivée. Aujourd’hui, l’espagnol de 57 ans rebondit en Angleterre. West Ham a officialisé sa signature ce jeudi.

West-Ham entame une nouvelle ère

Bien que la durée de son contrat n’ait pas été précisée, Julen Lopetegui montre une confiance inébranlable dans le projet de West Ham et un désir ardent de contribuer au succès de l’équipe. Passé par le Real Madrid et Séville, avec qui il a remporté la Ligue Europa en 2020, il prendra ses fonctions le 1ᵉʳ juillet.

« Mon ambition en tant qu’entraîneur est toujours d’être meilleur, d’atteindre des objectifs toujours plus grands, d’accompagner et de faire progresser les joueurs et l’équipe, et d’être compétitifs », a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur le site de West Ham.

Pour West Ham, l’arrivée de Julen Lopetegui marque le début d’une nouvelle ère. Les supporters attendent avec impatience de voir comment le nouveau manager espagnol insufflera sa philosophie de jeu et guidera l’équipe vers de nouveaux sommets. Le technicien de 57 ans représente bien plus qu’un simple changement d’entraîneur, il symbolise une détermination renouvelée à atteindre de nouveaux succès en Premier League.