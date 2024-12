Mercato Stade Rennais : Le remplaçant de Steve Mandanda au SRFC est connu

Le technicien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, déniche un nouveau gardien pour remplacer Steve Mandanda au SRFC. Walter Benítez pourrait débarquer à Rennes lors du prochain mercato hivernal.

Steve Mandanda pourrait bien commencer à s’inquiéter au Stade Rennais. Le nouvel entraîneur du SRFC, Jorge Sampaoli, envisagerait de recruter un nouveau gardien de but. Les deux hommes avaient déjà travaillé à l’Olympique de Marseille et leur relation n’était pas au beau fixe.

En effet, c’est sous la houlette du technicien argentin que Steve Mandanda avait rencontré quelques difficultés. Jorge Sampaoli cherchait un gardien plus talentueux et avait misé sur Pau Lopez. En fin de contrat, Steve Mandanda avait quitté l’OM à la fin de la saison et s’était engagé avec le Stade Rennais en juillet 2022.

Les deux hommes se retrouvent au Stade Rennais et le poste de Steve Mandanda est menacé. Selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, Jorge Sampaoli ne compterait pas sur Steve Mandanda la saison prochaine. Le Stade Rennais serait activement à la recherche d’un nouveau portier. Le technicien argentin aurait jeté son dévolu sur le gardien argentin Walter Benítez.

L’ancien portier de l’OGC Nice, actuellement au PSV Eindhoven, correspond parfaitement au profil recherché par Jorge Sampaoli. Walter Benítez maîtrise bien la Ligue 1 et pourrait rapidement s’adapter au championnat de France. Cette saison, l’international argentin a déjà disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSV Eindhoven.

Le contrat de Walter Benítez arrive à échéance en juin prochain et offre une opportunité à Rennes de s’attacher ses services à moindre coût dès le mercato hivernal. Selon le site Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 13 millions d’euros.