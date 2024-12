ASSE – OM : Le groupe de Saint-Etienne face à Marseille avec quelques surprises

L’ASSE va devoir composer avec de nombreuses absences pour son match face à l’OM, ce dimanche. Touchés par une véritable hécatombe, les Verts seront privés de neuf joueurs clés.

ASSE – OM : Saint-Etienne décimée avant d’affronter Marseille

Olivier Dall’Oglio fera face à un véritable casse-tête au moment de composer le onze entrant de l’ASSE face à l’OM ce dimanche. Les Verts comptent pas moins de neuf joueurs forfaits pour cette rencontre, soit pour des raisons de blessure, soit pour une suspension. En conférence de presse, l’entraîneur stéphanois a dressé un tableau sombre de la situation.

« On a une liste qui s’est un petit peu allongée. Il y a eu un pépin cette semaine avec Ibrahima Wadji qui s’est blessé à l’entraînement. Il y a un souci également avec Aïmen Moueffek, qui a pris une très grosse béquille lors du match à Rennes », a-t-il confié. Les absences de Thomas Monconduit, Anthony Briançon, Ben Old, Mickaël Nadé, Yvann Maçon, Augustine Boakye, Mathieu Cafaro et Ibrahima Wadji viennent s’ajouter à la liste déjà longue des indisponibles.

Pour pallier ces absences, l’entraîneur stéphanois a fait appel à plusieurs joueurs de l’équipe réserve, tels que Kévin Pedro, Cheikh Fall, Igor Miladinovic et Ayman Aiki renforcent le groupe forézien. Cette situation compliquée met l’ASSE dans une position délicate avant d’affronter un adversaire de taille comme l’OM. Les Verts devront puiser dans leurs ressources pour tenter de réaliser une performance inattendue.

Le groupe de l’AS Saint-Etienne pour affronter l’OM

Gardiens : Larsonneur et Maubleu

Défenseurs : Pétrot, Cornud, Abdelhamid, Batubinsika, Appiah, Pedro

Milieux : Amougou, Ekwah, Mouton, Bouchouari, Fomba, Tardieu, Miladinovic, Fall

Attaquants : Stassin, Sissoko, Davitashvili, Aiki