Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset rassure avant le choc contre le RC Lens

Pour son déplacement crucial à Lens ce dimanche, Jean-Louis Gasset, entraîneur du Montpellier HSC, affiche une confiance mesurée en son équipe. En conférence de presse, le technicien a fait un point détaillé sur les progrès de sa défense, qui semble retrouver peu à peu son efficacité.

Des progrès défensifs encourageants selon Jean-Louis Gasset

« Défensivement, on ne peut pas dire que tout soit parfait, mais ça va mieux », a déclaré Jean-Louis Gasset, analysant les performances récentes de son équipe.

« Contre le LOSC, une équipe très solide offensivement, on n’a pas concédé d’occasions franches et les deux buts encaissés proviennent uniquement de penalties. À Saint-Étienne, c’était un but sur une erreur individuelle. Le problème n’est pas uniquement défensif, il est global. On va essayer de mieux défendre collectivement et d’être plus tranchants dans nos contre-attaques, car on se crée des situations. »

À son arrivée, l’entraîneur montpelliérain a dû composer avec un effectif amoindri, notamment en défense, où plusieurs joueurs clés étaient blessés. Grâce à une gestion minutieuse, il a progressivement réintégré ces éléments essentiels au collectif.

Une gestion prudente des joueurs blessés

« Au départ, le problème était d’ordre physique », a expliqué Gasset. « Quand vous voyez un joueur comme Tamari traverser le terrain pour défendre contre Lille, c’est le résultat d’un gros travail. Quand je suis arrivé, il était blessé, tout comme Omeragic et Chotard. Nous avons dû leur redonner du temps de jeu progressivement pour éviter les rechutes. Ces joueurs sont importants pour nous. »

Montpellier retrouve des bases solides

Face au LOSC, la prestation défensive du Montpellier HSC a montré des signes encourageants. « Quand le physique suit, on peut fournir les efforts nécessaires et améliorer le collectif. Aujourd’hui, on est capables de tenir un match entier, même si on doit encore progresser. À l’entraînement, je vois les joueurs plus confiants et mieux préparés physiquement. Cela se traduit sur le terrain », a conclu l’entraîneur de 70 ans.

Montpellier HSC, toujours englué dans la zone de relégation, doit impérativement capitaliser sur ces progrès pour engranger des points précieux lors des prochaines rencontres. Le déplacement à Lens, contre une équipe en pleine forme, représente un véritable test.