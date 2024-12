Mercato OM : Les révélations de Mehdi Benatia sur son arrivée et ses premières recrues à Marseille

Mehdi Benatia, le futur directeur sportif de l’OM, dans un entretien accordé à 1899 Le Mag, a livré des confidences sur son arrivée au club et sur le mercato estival.

Mehdi Benatia révèle les coulisses du mercato de l’OM

Passé par le club en tant que joueur, Mehdi Benatia est revenu à l’OM en novembre 2023. Le Marocain a rejoint la cité phocéenne comme bras droit de Pablo Longoria dont il est le conseiller sportif. Mais désormais, l’ancien défenseur est prêt à franchir un pas important. Selon les nouvelles de RMC Sport, Benatia sera bientôt officialisé comme le tout nouveau directeur sportif de Marseille.

Mehdi Benatia devrait s’engager pour une durée de deux ans et demi. Pourtant, son arrivée chez les Marseillais avait suscité des doutes. L’ancien défenseur international marocain a révélé qu’il avait hésité avant d’accepter la proposition de Pablo Longoria. “Pablo Longoria m’a appelé pour discuter. Je pensais qu’il voulait me parler d’Ounahi (il était son agent à l’époque ndlr). Il m’a dit que je connaissais le club, la ville, qu’il avait besoin de quelqu’un qui connaisse l’environnement marseillais. Je le connais tellement bien qu’au départ je n’avais pas spécialement envie de venir », a-t-il confié.

C’est finalement sur les conseils de ses proches qu’il a décidé de relever ce nouveau défi à l’OM. « Je lui ai dit que je vivais à Dubaï avec ma famille, que je ne me voyais pas revenir tout de suite en France. J’en ai parlé avec ma famille et mes proches, tout le monde était partagé. J’ai pris le temps de la réflexion, ça a mis presque un mois. Mais la famille m’a dit d’y aller, si j’avais envie“, a révélé Mehdi Benatia.

Un mercato plein de réussite

Depuis son arrivée à Marseille, Benatia a rapidement prouvé son efficacité en réussissant à attirer des joueurs de renom comme Adrien Rabiot ou Pierre-Emile Højbjerg après avoir fait venir Roberto De Zerbi pour entraîner l’équipe. “Si je regarde le mercato, c’est une satisfaction. Ramener Roberto De Zerbi à Marseille, c’est énorme », a-t-il lancé.

« L’autre jour, je regarde Italie-France, je vois Adrien Rabiot mettre un doublé et je me dis qu’il joue à Marseille. Rabiot ! Tu prends le Danemark contre l’Espagne. Je vois Højbjerg capitaine. Højbjerg ! Ramener des mecs d’un certain niveau dans un effectif où tout n’a pas été simple, c’est une satisfaction. Ce sont des mecs de poids. On a posé la première pierre », a-t-il souligné un Mehdi Benatia trop fier du job accompli.

Le dirigeant marseillais a également évoqué les prochains objectifs du club, notamment le renforcement de la défense lors du prochain mercato d’hiver. Cet entretien permet de mieux comprendre le rôle de Mehdi Benatia dans la refonte de l’Olympique de Marseille et les ambitions du club pour les prochaines saisons.