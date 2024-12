Le Havre AC : Didier Digard pointe un manque de concentration dans son équipe

Le Havre AC a enregistré une nouvelle défaite en Ligue 1 ce week-end, s’inclinant 1-2 face à l’OGC Nice. Après la rencontre, l’entraîneur Didier Digard n’a pas hésité à souligner les lacunes de son équipe, notamment un manque de concentration crucial.

Un bon départ gâché par une seconde période décevante

Le Havre AC avait pourtant bien débuté la rencontre face aux Niçois. Lors de la première mi-temps, les Havrais ont affiché une rigueur tactique remarquable, limitant efficacement les espaces de passe de leurs adversaires. Cet engagement leur a permis de rentrer aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

Cependant, dès la reprise, la défense havraise a montré des signes de fébrilité. Les joueurs de Didier Digard ont encaissé deux buts en seconde période, scellant ainsi leur défaite. Interrogé par la presse française, l’entraîneur normand a exprimé sa frustration tout en saluant les efforts de ses joueurs lors des 45 premières minutes :

« C’est dur, malgré tout, d’omettre la première mi-temps à cause de la deuxième. Les joueurs ont été capables de faire une première période de grande qualité, mais en deuxième, il a manqué la concentration. Et malheureusement, on le paie cash. »

Didier Digard exprime ses regrets

Didier Digard n’a pas caché ses regrets après ce revers, en pointant la capacité de l’OGC Nice, même diminué, à sanctionner les erreurs de son équipe : « Même un Nice diminué a eu le pouvoir de nous sanctionner. On avait pourtant la bonne formule, dans la maîtrise technique et dans le jeu en profondeur. Mais quand tu ne marques pas, tu restes à la portée des équipes. »

L’entraîneur a également insisté sur les faiblesses de son équipe dans certains aspects du jeu : « Dans l’intensité, les duels, les courses, on a eu beaucoup de mal à entrer dans la seconde période. »

Suite à cette nouvelle défaite, Le Havre AC reste à la limite de la zone rouge avec seulement 12 points au compteur. Dans un bas de tableau extrêmement serré, les Normands devront rapidement corriger leurs erreurs s’ils veulent éviter une relégation en Ligue 2. Chaque match gagné sera important dans les semaines à venir pour sceller leur maintien en Ligue 1.