Le vendredi soir dernier, Donovan Léon a vécu une soirée mémorable face au Paris Saint-Germain. Le gardien de but de l’AJ Auxerre a réalisé une performance exceptionnelle, avec un clean sheet impressionnant à la clé. Un exploit qui met en lumière tout son talent, souvent critiqué depuis le début de la saison.

Un début de saison difficile pour Donovan Léon et l’AJ Auxerre

Promu en Ligue 1 cette saison, l’AJ Auxerre avait entamé son retour dans l’élite de la meilleure des manières, s’imposant 2-1 contre l’OGC Nice. Ce succès augurait une saison prometteuse, mais la réalité a rapidement rattrapé les Auxerrois. En effet, l’équipe a enchaîné quatre défaites consécutives : (0-2 contre le FC Nantes), (1-3 face au Havre AC), (0-3 face à l’AS Monaco), et enfin (2-3 contre Montpellier HSC).

Cette série noire a été particulièrement difficile pour Donovan Léon. À 32 ans, il a subi de vives critiques sur ses performances et son âge, certains le considérant comme un maillon faible. Pourtant, grâce à sa persévérance et à une confiance retrouvée, Léon a su surmonter cette période difficile. Depuis la sixième journée de Ligue 1, Auxerre a relevé la tête, enchaînant des résultats positifs. Cette renaissance collective a également vu le gardien réaliser quatre clean sheets, dont un retentissant face au PSG.

Le triomphe face au PSG

Le vendredi 6 décembre, lors de la réception du Paris Saint-Germain, l’AJ Auxerre a impressionné en arrachant un match nul (0-0). Donovan Léon a été l’homme du match, multipliant les arrêts décisifs. Au total, il a réalisé 11 parades, dont 9 dans la surface de réparation.

AJ Auxerre : Donovan Léon, l'exemple parfait de la résilience 3

Interrogé par DAZN, le natif de Cayenne a évoqué les moments clés de cette performance : « Parmi les 11 arrêts, il y en a 3 qui sortent du lot : les deux derniers, notamment le face-à-face avec Kolo Muani et l’enroulée de Désiré Doué, sont cruciaux. Ces arrêts maintiennent l’équipe dans le match et nous permettent de prendre ce point. Il y a aussi ce moment où Vitinha touche l’équerre, et je me dis : “Ce soir, il ne peut rien m’arriver.” »

Imperméable tout au long de la rencontre, Léon a exprimé sa joie après le match : « Je ressens beaucoup de fierté. C’est particulier parce que je suis un grand fan du PSG (rires). Ma famille m’a dit : “T’as fait un gros match contre Marseille, fais pareil contre Paris maintenant !” Ce soir, je suis récompensé, et l’équipe aussi. »

Une leçon de persévérance

Avant de s’imposer comme un joueur clé de l’AJ Auxerre, Donovan Léon a connu un parcours semé d’embûches. Cette performance contre le PSG est pour lui une occasion de tirer des enseignements :

« Le début de saison était compliqué. Les gens oublient que j’ai longtemps été numéro 2. Ce n’est que depuis mon retour à Auxerre en 2020 que j’ai eu des saisons pleines. Il faut toujours croire en soi. Le club m’a donné ma chance, et j’ai su la saisir. Il ne faut pas être pressé : votre moment viendra. Aujourd’hui, je suis récompensé pour tout cela. »

Cette confiance retrouvée va permettre à Donovan Léon de continuer à réaliser de belles choses durant cette saison en Ligue 1. Ce serait un atout majeur pour l’AJ Auxerre qui ambitionne de rester dans l’élite française.