ASSE : Après l’OM, les statistiques de Saint-Etienne sont alarmantes pour le maintien

L’ASSE ne fait pas le poids en Ligue 1, comme en témoigne le bilan de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Les statistiques du match perdu contre l’OM justifient clairement les inquiétudes des supporters. Elles sont, en tout cas, alarmantes !

Alarme rouge à Saint-Étienne : La relégation menace

L’ASSE traverse une crise profonde en Ligue 1. Après 14 journées, les Verts occupent une inquiétante 16e place, synonyme de barrages, avec seulement 13 points.

Les statistiques sont sans appel : 9 défaites, 32 buts encaissés (la pire défense du championnat) et seulement 11 buts marqués (la plus faible attaque). À trois journées de la mi-saison, le spectre de la relégation plane de plus en plus lourdement sur Saint-Étienne.

L’OM écrase l’ASSE : Les chiffres sont accablants, la crise est profonde !

La défaite face à l’Olympique de Marseille a mis en évidence les lacunes de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Dominés dans tous les compartiments du jeu (possession, passes, tirs, duels, corners, arrêts…), les Stéphanois n’ont pas pesé sur la rencontre. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 31,3 % de possession de balle contre 68,7 %, 2 tirs cadrés contre 10, zéro corner contre 9, deux occasions contre 17 pour l’OM…

L’entraîneur de l’ASSE a d’ailleurs reconnu l’infériorité de son équipe face à une formation marseillaise plus rodée et plus efficace. « C’est un sentiment d’impuissance par rapport à cette équipe de Marseille. Il y a une grosse différence entre les deux équipes. La marche était trop haute face à un effectif qui joue le titre ».