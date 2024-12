Foot Mercato : Le RC Lens déniche un crack brésilien

Le jeune buteur brésilien Gabriel Silva Vieira est sur les tablettes du RC Lens en vue du prochain mercato hivernal pour renforcer l’attaque de l’équipe lensoise.

Foot Mercato : Le RC Lens vise Gabriel Silva Vieira

Le RC Lens serait à l’affût d’un renfort offensif lors du prochain mercato hivernal. Selon les informations du site AllezLens, le club artésien s’intéresserait de près à Gabriel Silva Vieira, un jeune attaquant brésilien de 22 ans qui évolue actuellement au Portugal, sous les couleurs du CD Santa Clara.

Auteur de 2 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison, le Brésilien a tapé dans l’œil des recruteurs lensois, séduits par son potentiel. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec son club actuel, Gabriel Silva Vieira n’a pas encore prolongé son bail et pourrait donc quitter ce club et rejoindre une nouvelle formation pour poursuivre sa progression.

Le RC Lens, en quête d’un buteur capable de dynamiser son attaque, n’a pas encore formulé d’offre officielle mais pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines. La valeur marchande de Gabriel Silva Vieira, estimée à 1,7 million d’euros selon Transfermarkt, pourrait représenter une bonne opportunité pour le RC Lens.