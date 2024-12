La dernière défaite du Montpellier HSC face au RC Lens (0-2) semble avoir touché émotionnellement les joueurs, y compris Jordan Ferri. S’adressant récemment à DAZN, le milieu de terrain de 32 ans a exprimé sa frustration, mais il reste tout de même optimiste pour la suite de la saison.

Jordan Ferri : « On est frustré car on a tout donné »

Sur les cinq dernières rencontres du Montpellier HSC en Ligue 1, on sent que l’équipe se donne pour rétablir sa situation au classement général. Malheureusement, la chance ne leur sourit pas, car ils échouent souvent à cause de petits détails. C’est notamment le cas pour la défaite face au RC Lens le week-end dernier, où les Héraultais ont fait preuve de dévouement, mais les Sang et Or se sont finalement imposés (0-2).

Pour Jordan Ferri, c’est une déception totale de voir l’équipe échouer malgré les efforts fournis. « On est frustré car on a tout donné contre une belle équipe lensoise. Ils ont démarré fort d’entrée, et on s’y attendait en jouant avec un bloc bas pour les attendre. Les 15 premières minutes ont été difficiles, puis on a réussi à sortir et à nous procurer quelques occasions en fin de première période », a expliqué le milieu de terrain montpelliérain.

Montpellier HSC : Jordan Ferri, partagé entre la frustration et l'espoir 3

À la pause, Jean-Louis Gasset a même tenté de changer de plan de jeu pour surprendre le RC Lens. Quelques occasions franches ont été créées par le Montpellier HSC, mais finalement, il a manqué de réalisme. « En étant menés au score, le coach a changé de schéma tactique. Cela nous a permis d’être plus dangereux, mais nous n’avons pas été assez réalistes pour concrétiser nos occasions et revenir dans le match », a-t-il ajouté.

Bien que déçu par ces défaites à répétition, Jordan Ferri garde l’espoir de voir le MHSC rester en Ligue 1 la saison prochaine. La campagne est encore fraîche, avec la 14e journée seulement disputée. Ainsi, il reste encore beaucoup de matchs pour se relancer, mais déjà, le milieu de terrain et ses coéquipiers doivent faire preuve de solidité et d’engagement pour remonter la pente. Leur prochain duel face à l’OGC Nice sera scruté de près.