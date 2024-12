Le PSG déroule à Salzbourg et relance sa campagne européenne 

Le PSG retrouve le chemin de la victoire en Ligue des Champions. Sous pression, le club de la capitale est allé s’offrir un succès rassurant face au RB Salzbourg. Le Paris SG s’est imposé 3-0 face aux Autrichiens.

RB Salzbourg – PSG : Le Paris SG se reprend en main et écrase Salzbourg

Pour le PSG, c’était plus qu’une question de suprématie et d’orgueil en cette sixième journée de Ligue des Champions. Face à l’une des pires équipes de la compétition, le RB Salzbourg, il fallait gagner pour se relancer dans la course aux huitièmes de finale. Mission accomplie pour les hommes de Luis Enrique, sous la pression d’une élimination prématurée.

En déplacement en Autriche, le Paris Saint-Germain s’est imposé avec autorité face à Salzbourg (0-3). Une victoire qui permet aux Parisiens de se replacer dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Dominateurs dès les premières minutes, les Parisiens ont rapidement ouvert le score grâce à un but de Gonçalo Ramos à la 30e minute, sur une remise d’Achraf Hakimi.

Les Parisiens ont ensuite manqué plusieurs occasions de faire le break avant de se montrer plus efficaces en seconde période pour se mettre à l’abri. Les entrées de Warren Zaïre-Emery et surtout de Ismaël Gharbi ont apporté un dynamisme supplémentaire à l’équipe. Lancé en cours du jeu, Désiré Doué combine avec Bradley Barcola avant de servir Nuno Mendes qui double la mise pour le PSG (2-0, 72e).

L’ancien joueur du Stade Rennais finit par trouver lui-même le chemin des filets. A la conclusion d’un joli une deux entre Hakimi et Lee, Doué marque le but du 3-0 à la 87e minute. Cette victoire permet au PSG de retrouver un peu de confiance après une série de résultats mitigés. Les Parisiens devront confirmer cette performance lors de la prochaine journée face à Manchester City.