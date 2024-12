RC Lens : Will Still tremble pour un de ses cadres avant l’AJ Auxerre

Le RC Lens de Will Still a un rendez-vous important le week-end prochain face à l’AJ Auxerre. Une occasion pour les Sang et Or d’enchaîner avec un nouveau succès mais peut-être sans un de leurs joueurs clés.

R Lens : Facundo Medina incertain pour le déplacement à Auxerre

La victoire face à Montpellier a laissé un goût amer aux supporters lensois. Si le Racing Club de Lens s’est imposé 2-0 et s’est rapproché des places européennes, une ombre plane sur la fête : la sortie sur blessure de Facundo Medina.

Le défenseur argentin, pièce maîtresse de la défense du RC Lens, a ressenti une gêne musculaire à l’ischio-jambier en fin de match. Son entraîneur, Will Still, a confirmé que les examens médicaux allaient déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité. « Les jours qui vont suivre nous diront ce qu’il en est », a-t-il déclaré.

L’absence de Facundo Medina, un temps annoncé sur le départ, serait un coup dur pour le RC Lens, qui s’appuie sur sa solidité défensive pour réaliser une saison de haut niveau. Le joueur sud-américain est un élément clé de l’équipe et son absence pourrait fragiliser la défense lensoise.

Le staff médical du club et l’entraîneur du RC Lens suivront de près l’évolution de l’état de santé de Facundo Medina. Les supporters lensois espèrent un retour rapide de leur défenseur, mais devront patienter pour connaître l’étendue de sa blessure et savoir s’il pourra participer à la prochaine rencontre face à l’AJ Auxerre.