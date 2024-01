Joueur clé du côté du RC Lens, Facundo Medina fait l'objet d'un grand intérêt de trois géants de la Serie A italienne.

Mercato RC Lens : L'Italie en pince pour Facundo Medina

En juillet 2020, le Racing Club de Lens déboursait seulement 3,5 millions d'euros pour signer Facundo Medina. Près de quatre ans après, le défenseur international argentin est devenu un cadre au sein du groupe des Sang et Or. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 1, grâce à sa polyvalence, sa technique et son sens du jeu. Joueur clé de Franck Haise, son talent a tapé dans l'œil de plusieurs cadors du football européen. Selon Foot Mercato, plusieurs clubs italiens seraient intéressés par le profil de Facundo Medina, qui dispose d'une belle cote sur le marché des transferts. Parmi eux, on peut citer l'AC Milan, l'Inter Milan et la Juventus Turin, qui auraient l'intention de soumettre une offre au RC Lens lors du prochain mercato estival.

Lens pas ouvert à un départ de Facundo Medina

Déjà privé de plusieurs partis avec leurs sélections, à savoir Nampalys Mendy (Sénégal, CAN), Salis Abdul Samed (Ghana, CAN), Morgan Guilavogui (Guinée, CAN), Abdukodir Khusanov (Coupe d'Asie avec l'Ouzbékistan) et Oscar Cortes (tournoi pré-olympique U23 avec la Colombie), le RC Lens doit faire sans Deiver Machado, Jonathan Gradit Massadio Haidara tous blessés. Une situation qui complique davantage un éventuel départ de Facundo Medina. Si certaines sources assurent que Lens réclamerait au moins 25 millions d'euros pour le laisser partir, le club artésien serait plutôt pour une prolongation de son joueur jusqu'en 2026.