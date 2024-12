Mercato PSG : Marco Asensio sur le départ du PSG cet hiver ?

En manque de temps de jeu au PSG, l’attaquant espagnol Marco Asensio envisage de quitter le Paris SG lors du prochain mercato hivernal. Certains prétendants se positionnent pour l’accueillir.

Mercato PSG : Divorce en vue entre Marco Asensio et le Paris SG ?

La direction du PSG pourrait profiter de la fenêtre hivernale pour remodeler son effectif. Marco Asensio, recruté libre lors du mercato estival de 2023, ne s’est pas imposé comme un titulaire indiscutable depuis son arrivée dans la capitale française. Déçu de son statut, l’Espagnol pourrait quitter Paris dès janvier.

Cette saison, Marco Asensio a fait 15 apparitions avec le PSG et a inscrit deux buts. Selon les informations de PSGInside-Actus, l’international espagnol fustige son faible temps de jeu et envisagerait de claquer la porte du Paris Saint-Germain cet hiver pour s’imposer ailleurs. Marco Asensio discutera de son avenir avec le technicien parisien Luis Enrique avant l’ouverture officielle du mercato hivernal.

Plusieurs clubs européens, dont le Bayer Leverkusen, Aston Villa, l’Inter Milan ainsi que des destinations plus exotiques, seraient intéressés. Aucun prétendant n’a encore entamé des discussions avec le joueur. Le PSG n’a pas non plus ouvert la porte au départ de Marco Asensio. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de l’ancien crack du Real Madrid est estimée à 20 millions d’euros. Marco Asensio est sous contrat au PSG jusqu’en juin 2026.