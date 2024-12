Toulouse FC : Gabriel Suazo analyse son début de saison difficile

En début de saison, Gabriel Suazo semblait être un joueur indésirable au Toulouse FC. Préféré à sa place, Aron Donnum a débuté les premiers matchs de Ligue 1, reléguant le milieu chilien sur le banc. Cependant, la situation a fini par évoluer favorablement pour Suazo. S’adressant à la presse française, le joueur de 27 ans revient sur cette période et partage ses impressions.

Gabriel Suazo : « C’étaient les choix du coach »

La saison dernière, Gabriel Suazo était un élément clé du Toulouse FC, disputant 31 matchs de Ligue 1 pour un total de 2 362 minutes de jeu. Pourtant, au début de la campagne 2024-2025, il semble être mis de côté par l’entraîneur Carles Martinez Novell. Lors des cinq premières rencontres, Suazo n’a été titularisé qu’à deux reprises, laissant la priorité à Aron Donnum.

Interrogé sur cette situation, le milieu chilien a exprimé son respect envers les décisions de son entraîneur : « En début de saison, je me sentais bien. C’étaient les choix du coach, et je devais les respecter. Aujourd’hui, je me sens en forme, physiquement et tactiquement, et parfaitement intégré dans le groupe. Je suis prêt si le coach fait appel à moi. Mon objectif reste d’aider l’équipe, que je sois titulaire ou remplaçant. »

Jocelyn GOURVENNEC of Nantes , Stredair APPUAH of Nantes , Matthis ALBINE of Nantes and Moussa SISSOKO of Nantes during the Ligue 1 Uber Eats match between Toulouse Football Club and Football Club de Nantes at Stadium de Toulouse on February 11, 2024 in Toulouse, France. (Photo by Romain Perrocheau/FEP/Icon Sport)

Une patience récompensée

Malgré son absence dans le onze de départ, Gabriel Suazo a affirmé n’avoir jamais envisagé de quitter le Toulouse FC, restant concentré sur l’objectif collectif : « Honnêtement, je n’ai pas eu la sensation d’un déclic. Souvent, quand un joueur ne joue pas, on pense qu’il y a un problème. Mais parfois, ce sont simplement des choix tactiques de l’entraîneur. Mon rôle est de rester prêt, que ce soit pour 5 ou 90 minutes, et de tout donner pour l’équipe. »

Grâce à sa patience et son travail, Suazo a retrouvé sa place de titulaire. Il a joué l’intégralité des deux dernières rencontres face à l’AJ Auxerre et l’AS Monaco, prouvant sa valeur dans le système de Carles Martinez Novell. En ce qui concerne son coéquipier Aron Donnum, le Chilien souligne leur bonne entente : « Nous avons une très bonne relation. Aron est un joueur performant, déjà la saison dernière, et il continue de l’être cette année. C’est positif pour l’équipe. »