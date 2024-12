ASSE : Saint-Etienne transformée en une machine à cash sous Ivan Gazidis ?

L’ASSE est dans une sorte de renouveau depuis son retour en Ligue 1 et son passage sous l’ère Ivan Gazidis avec l’arrivée de Kilmer sports Ventures. Malgré une première partie de saison compliquée sur le plan sportif, Saint-Etienne connaît tout de même une hausse en valeur marchande.

ASSE : Saint-Etienne galère sur le terrain mais monte en valeur

Depuis l’arrivée d’Ivan Gazidis à la tête de l’AS Saint-Étienne, les Verts ont entamé une profonde mutation. Fini le temps des coups de poker, place à une gestion rigoureuse et à une stratégie de recrutement axée sur l’avenir. Sous l’impulsion des recruteurs Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, l’effectif de l’ASSE a été rajeuni et renforcé.

En misant sur des talents prometteurs, le club espère non seulement améliorer ses performances sportives mais aussi augmenter la valeur marchande de son équipe. Cette stratégie est payante puisque la valeur totale de l’effectif a bondi de près de 10 millions d’euros en un an, atteignant désormais 56 millions d’euros.

Des chiffres qui parlent

Cette hausse est principalement due à une montée en puissance du milieu de terrain et de l’attaque, où de jeunes joueurs comme Mathis Amougou et Zuriko Davitashvili ont vu leur cote grimper. En revanche, la défense, autrefois le point fort de l’ASSE, a légèrement perdu en valeur.

Si les chiffres sont flatteurs, les résultats sportifs ne suivent pas encore. L’ASSE peine à retrouver son lustre d’antan et lutte pour le maintien en Ligue 1. Le défi pour les dirigeants est désormais de trouver le bon équilibre entre la construction d’un effectif prometteur et la recherche de résultats immédiats.

Un avenir prometteur ?

La stratégie de Gazidis est un pari audacieux. En misant sur la jeunesse et sur une gestion rigoureuse des finances, le club stéphanois espère rebondir et retrouver les sommets du football français. Mais il faudra être patient, car les résultats ne se feront pas du jour au lendemain.