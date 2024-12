Montpellier HSC : Gaëtan Laborde revient sur sa complicité avec Andy Delort

De 2018 à 2021, le Montpellier HSC a pu compter sur un duo offensif prolifique : Gaëtan Laborde et Andy Delort. Ensemble, ces deux attaquants ont marqué l’histoire du club héraultais grâce à leurs performances remarquables. Dans une interview accordée au média de la Ligue 1, Gaëtan Laborde, est revenu sur sa relation privilégiée avec son ancien coéquipier, Andy Delort.

Andy Delort : un partenaire inoubliable selon Gaëtan Laborde

Le 24 juillet 2018, le Montpellier HSC annonçait l’arrivée d’Andy Delort, prêté par le Toulouse FC. Quelques semaines plus tard, en août 2018, Gaëtan Laborde rejoignait également les rangs du club. L’objectif du staff montpelliérain était clair : renforcer son attaque avec des joueurs talentueux et complémentaires. Le pari a été réussi, puisque la connexion entre les deux attaquants s’est rapidement imposée comme l’une des forces de l’équipe.

À quelques jours du déplacement de l’OGC Nice à la Mosson, Gaëtan Laborde a partagé ses souvenirs de cette époque, évoquant notamment sa complicité avec Andy Delort : « Même s’il y a d’autres coéquipiers avec qui ça s’est très bien passé, Andy est celui avec qui j’ai eu la plus grande complicité. S’il y a un nom à citer, c’est lui. Nous avions cette connexion unique : on se mettait mutuellement au service de l’autre, nos déplacements étaient complémentaires. En un regard, je savais où il allait mettre le ballon, et vice versa. C’était naturel, sans explication particulière. En dehors du terrain, on s’entendait aussi très bien. »

💬 Entretien avec Gaëtan Laborde ➡️ https://t.co/FZJlLDPP2n pic.twitter.com/mseemdZRrH — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) December 10, 2024

Une complicité illustrée par des actions mémorables

Interrogé sur ses moments les plus marquants avec Delort, Gaëtan Laborde a évoqué une passe décisive qui symbolise leur complémentarité : « Peut-être celle que je lui ai donnée à Dijon avec Montpellier. Moi, gaucher, je me mets sur mon pied droit, je centre, et il marque de la tête. Ça résumait parfaitement notre complicité. » Aujourd’hui, leurs chemins ont divergé. Andy Delort évolue au MC Alger, tandis que Gaëtan Laborde porte les couleurs de l’OGC Nice. Ce week-end, l’attaquant français de 30 ans retrouvera la pelouse de la Mosson, à l’occasion du choc entre le MHSC et Nice en Ligue 1.