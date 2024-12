ASSE : Retour de deux blessés à Saint-Etienne, une bonne nouvelle avant Toulouse FC

L’ASSE, bien que décimée par de nombreuses blessures, a reçu une bonne nouvelle qui a quelque peu atténué l’angoisse d’Olivier Dall’Oglio. En effet, deux joueurs ont fait leur retour à l’entraînement.

ASSE : Nadé et Boakye de retour à l’entraînement, mais trop justes pour Toulouse FC

L’ASSE affrontera le Toulouse FC ce vendredi à 20h45, en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Malheureusement, l’équipe stéphanoise sera privée de plusieurs joueurs clés pour ce dernier match de l’année civile.

Blessés pour la plupart, ils avaient déjà manqué la rencontre perdue face à l’Olympique de Marseille. En plus de Mathieu Cafaro, toujours suspendu, Ibrahima Wadji, Yvann Maçon, Ben Old et Mickaël Nadé sont d’ores et déjà forfaits pour le déplacement à Toulouse, comme annoncé mercredi. Augustine Boakye, bien qu’ayant repris l’entraînement, est également trop juste pour la rencontre TFC-ASSE.

L’Ivoirien et le Ghanéen opérationnels pour la coupe de France face à l’OM ?

Touché lors du derby lyonnais, Mickaël Nadé a repris la course selon Peuple-Vert, tandis qu’Augustine Boakye, blessé à l’entraînement avant la rencontre face à Rennes, a également effectué son retour. Leur convalescence progresse favorablement et ils devraient être aptes à disputer le 32e de finale de la Coupe de France contre l’OM, le 22 décembre prochain.

L’ASSE se présentera donc au Stadium avec un effectif réduit, mais les Verts restent déterminés à obtenir un résultat positif après deux défaites consécutives.