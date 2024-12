ASSE : Dall’Oglio reconduit le même groupe contre Toulouse FC, une surprise en attaque dans la compo

Olivier Dall’Oglio a reconduit le même groupe de l’ASSE qui a affronté l’OM dimanche dernier, pour la rencontre face au Toulouse FC. Aucun blessé n’a fait son retour, comme pressenti. Le coach des Verts va devoir faire des choix forts pour composer son onze de départ, compte tenu des nombreuses absences.

ASSE : Dall’Oglio prend les mêmes pour affronter Toulouse FC

Sans surprise, l’ASSE aligne un groupe fortement affaibli en l’absence de neuf joueurs, parmi lesquels figurent des titulaires indiscutables. Olivier Dall’Oglio a convoqué un groupe de 20 joueurs, identique à celui retenu pour la rencontre face à l’Olympique de Marseille.

Comme annoncé, Yvann Maçon, Mickaël Nadé, Augustine Boakye, Aïmen Moueffek, Ibrahima Wadji et Mathieu Cafaro (suspendu) sont absents, s’ajoutant aux blessés de longue date Anthony Briançon, Thomas Monconduit et Ben Old. L’entraîneur stéphanois est donc contraint de faire à nouveau appel à de jeunes joueurs issus de la réserve : Kévin Pedro (18 ans), Cheikh Fall (20 ans) et Ayman Aiki (19 ans).

AS Saint-Etienne : Une défense plus classique, Ayman Aiki titlaire ?

Bien qu’ayant conservé les mêmes joueurs dans le groupe, Olivier Dall’Oglio pourrait apporter quelques modifications à sa composition de départ.

Il devrait ainsi revenir à une défense plus classique avec Dylan Batubinsika et Yunis Abdelhamid dans l’axe, couplés à Dennis Appiah et Léo Pétrot respectivement à droite et à gauche. Au milieu de terrain, le trio Louis Mouton – Pierre Ekwah – Benjamin Bouchouari, qui s’était illustré face au RC Strasbourg (2-0) et au Montpellier HSC (1-0), pourrait être reconduit.

En attaque, Ibrahim Sissoko pourrait être préféré à Lucas Stassin, peu en vue contre Marseille. Quant à Ayman Aiki, il pourrait avoir sa deuxième titularisation en Ligue 1. Le talentueux joueur formé à l’ASSE et Zuriko Davitashvili sont pressentis sur les ailes.

La compo probable de l’ASSE contre Toulouse FC :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, D. Batubinsika, Y. Abdelhamid, L. Pétrot

Milieux de terrain : L. Mouton, P. Ekwah, B. Bouchouari

Attaquants : A. Aiki, I. Sissoko, Z. Davitashvili

Remplaçants : B. Maubleu, K. Pedro, P. Cornud, C. Fall, L. Fomba, M. Amougou, F. Tardieu, I. Miladinovic, L. Stassin