ASSE : Dall’Oglio confirme une catastrophe sanitaire à Saint-Etienne avant Toulouse FC

L’infirmerie de l’ASSE est bien remplie ! Près d’une dizaine de joueurs y sont soignés. Olivier Dall’Oglio l’a confirmé en conférence de presse d’avant-match. Il va donc aligner une équipe fortement réduite face au Toulouse FC, vendredi.

ASSE : L’infirmerie déborde, l’équipe de Dall’Oglio fortement diminuée contre Toulouse !

Aucun des joueurs blessés de l’ASSE avant le match contre l’OM n’a récupéré suffisamment pour prétendre à une place dans le groupe face à Toulouse FC. C’est ce qu’a confirmé Olivier Dall’Oglio lors du point santé de ce jeudi.

Les blessés de longue durée, Thomas Monconduit, Anthony Briançon, Ben Old et Yvann Maçon, sont évidemment toujours absents. Mickaël Nadé et Augustine Boakye ont repris l’entraînement, mais ne sont pas encore aptes à jouer. Quant à Ibrahima Wadji, il souffre du genou et son absence pourrait être long. Aïmen Moueffek, victime d’une béquille à Rennes, s’est remis à trottiner, mais il est out également !

Par ailleurs, Mathieu Cafaro est toujours suspendu et purgera son deuxième match de suspension face aux Toulousains. « Il n’y a pas d’évolution par rapport à la semaine dernière », a souligné l’entraîneur stéphanois.

Le coach de Saint-Etienne espère des retours contre l’OM en coupe de France

Toutefois, Olivier Dall’Oglio a conclu ce point sur une note d’optimisme. Il espère que la plupart des absents auront récupéré pour le match de Coupe de France entre l’ASSE et l’Olympique de Marseille, le 22 décembre. « J’espère que la semaine prochaine sera plus productive. Nous souhaitons récupérer un maximum de joueurs avant la fin de l’année », a-t-il déclaré, tout en étant conscient que la situation de certains blessés est plus complexe.