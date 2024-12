Toulouse FC : Rasmus Nicolaisen absent jusqu’à fin 2024

Le Toulouse FC a récemment donné des nouvelles encourageantes sur l’état physique de Rasmus Nicolaisen. Cependant, le retour du défenseur danois ne semble pas imminent. En conférence de presse avant le match contre l’ASSE, Carles Martinez Novell a confirmé que Nicolaisen ne reviendra pas avant la fin de l’année 2024.

Une absence prolongée pour Rasmus Nicolaisen

Excellent en début de saison, Rasmus Nicolaisen était un pilier de la défense du Toulouse FC. Titulaire indiscutable lors des sept premiers matchs, il portait même parfois le brassard de capitaine. Malheureusement, début octobre, une blessure à la cheville contractée lors de sa première convocation en sélection danoise a interrompu son élan.

Alors qu’il s’apprêtait à honorer sa première cape avec le Danemark, Nicolaisen a dû renoncer, retournant à Toulouse pour entamer sa convalescence. Depuis, le joueur de 27 ans n’a pas encore retrouvé la pleine forme. Une récente vidéo publiée par le club le montre en salle de sport, laissant espérer un retour prochain. Mais cette possibilité a été écartée par son entraîneur.

Des nouvelles de Rasmus !



Notre solide Viking poursuit actuellement sa rééducation 💪



Et il nous a promis de ne pas troquer ses crampons contre des gants de boxe 😉 Pour le plus grand bonheur de nos préparateurs physiques, qui souffrent pendant ces séances ! pic.twitter.com/46qnjAZ38F — Toulouse FC (@ToulouseFC) November 27, 2024

Pas de retour avant 2024

Avant le choc contre le FC Nantes, Carles Martinez Novell a confirmé en conférence de presse que le défenseur central resterait éloigné des terrains jusqu’à la fin de l’année 2024. Sa date de retour reste incertaine :

« Je ne peux pas donner de date précise. Il travaille beaucoup et se sent mieux. C’est une blessure au tendon, donc on s’adapte à ses sensations. Il ne jouera ni contre Saint-Étienne, ni en Coupe de France. Il n’a aucune pression. L’objectif est qu’il revienne à 100 % pour aider l’équipe comme il l’a toujours fait », a déclaré le technicien espagnol.

Cette déclaration souligne la gravité de la blessure de Rasmus Nicolaisen. Pour éviter tout risque de rechute, l’ancien joueur du FC Midtjylland devra se montrer patient. Un retour prématuré pourrait compromettre sa carrière.