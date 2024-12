OM – LOSC : La compo probable de De Zerbi pour faire chuter Lille

L’OM reçoit le LOSC ce samedi au Vélodrome dans un choc au sommet qui s’annonce déterminant. Sur une spirale positive, le club de Roberto De Zerbi est prêt à frapper encore un gros coup.

OM – LOSC : Un match crucial pour la suite de la saison

Ce choc entre l’OM et le LOSC revêt une importance capitale pour les deux équipes. C’est le choc au sommet de cette 15e journée de Ligue 1 d’autant plus qu’il oppose une équipe de Marseille, 2e du championnat avec 29 points, et une équipe de Lille qui se tient juste à trois points derrière avec ses 26 points et une quatrième place.

C’est aussi le match des buteurs avec du côté lillois Jonathan David, auteur de 11 réalisations cette saison, et du côté marseillais un Mason Greenwood qui a marqué 10 buts. Les Marseillais, dauphins du PSG, cherchent à confirmer leur bonne dynamique et à mettre la pression sur le leader. Les Lillois, eux, ambitionnent de se rapprocher du podium et de se mêler à la course à l’Europe. Roberto De Zerbi a d’ailleurs souligné l’importance de cette rencontre en conférence de presse :

« À part le PSG, on a fait de bons résultats contre de belles équipes mais on n’a pas fait ce qu’on aurait dû faire, à part contre Monaco. Il faut faire le même match demain que face à Monaco. Lille est une équipe très forte, c’est un test important pour nous », a confié l’entraîneur de l’OM en conférence de presse.

Le onze probable de Marseille face à Lille

Ce match s’annonce passionnant, avec deux équipes qui aiment jouer au football et qui possèdent des individualités de grande qualité. Les duels entre les attaquants, notamment entre Mason Greenwood et Jonathan David, les deux meilleurs buteurs de Ligue 1, seront à suivre avec attention. La solidité défensive de l’OM sera également mise à l’épreuve face à l’attaque lilloise.

Les Marseillais devront être vigilants pour ne pas se faire surprendre. Après une semaine d’entraînement; Roberto De Zerbi tient son artillerie pour faire chuter le LOSC de Bruno Genesio. Avec le forfait de Ulysses Garcia, blessé au mollet, et l’incertitude qui plane autour de la présence d’Elye Wahi, le technicien italien devrait probablement aligner un onze qui ressemblerait à ceci : Rulli – Murillo, Balerdi, Kondogbia – Luis Henrique, Hojbjerg, Rongier, Merlin – Greenwood, Maupay et Rabiot.